Tìm bị hại vụ lừa đảo gần 3 tỷ đồng dưới hình thức chơi hụi

Quá trình điều tra xác định, bà Tuyết tổ chức chơi hụi từ năm 2010 tại số 161, khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Đến năm 2020, do không có khả năng chi trả tiền cho hụi viên, trả nợ vay và chi tiêu cá nhân, bà Tuyết chiếm đoạt tiền của hụi viên bằng cách mở thêm nhiều dây hụi mới và kêu gọi nhiều hụi viên tham gia chơi, mua hụi.

Bà Tuyết, người bị tố cáo lừa đảo gần 3 tỷ đồng của các hụi viên.

Bà Tuyết mạo danh hụi viên hốt 26 dây hụi với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; mạo danh hụi viên bán hụi khống với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị xác cá nhân có tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Thị Tuyết làm chủ, liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Trần Thị Khánh Ly thụ lý vụ án, số điện thoại: 0938893131 để được hướng dẫn chi tiết...