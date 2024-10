Chủ nhiều dây hụi trên Zalo chiếm đoạt tiền của 35 hụi viên

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Cẩm Tú (SN 1996, trú phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Cán bộ Công an làm việc với Lê Cẩm Tú.

Vào khoảng tháng 7/2023, Lê Cẩm Tú tổ chức khui hụi cho nhiều hụi viên tham gia trên ứng dụng Zalo. Sau đó, Tú tạo nhiều nick ảo lấy tên nhiều người, là hụi viên không có tên thực, không tham gia trên các dây hụi và nhập khống tên hụi viên vào danh sách hụi để hốt hụi. Bằng thủ đoạn trên, Tú đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 619 triệu đồng của 35 hụi viên trong 5 dây hụi do Tú làm chủ.

Ngày 26/9/2024, Tú tuyên bố vỡ hụi nên các hụi viên tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu. Trong quá trình điều tra xác minh, ngày 8/10/2024, Tú xin đầu thú và khai nhận toàn bộ việc chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo đến các cá nhân có liên quan đến Lê Cẩm Tú thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Phạm Công Lý - số điện thoại: 0344.521.818 để được xem xét giải quyết.