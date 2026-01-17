Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 17/1, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, tối 16/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi) – đều trú tỉnh Bắc Ninh, về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (36 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác về việc bị lừa đảo đầu tư tiền ảo qua sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan CSĐT đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, làm rõ đường dây lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại một casino ở khu Kim Sa 3, Bavet. Đến tháng 4/2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt sang Campuchia tham gia lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo , chứng khoán giả mạo.

Chung đã lôi kéo người quen, họ hàng gồm: Nguyễn Đức Long, Vũ Trí Huy, Tạ Văn Bá, Nguyễn Anh Đô, Cao Bá Nam Việt và Ong Khắc Minh tham gia. Nhóm này phân công nhiệm vụ, sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo để lập nhóm đầu tư giả, dựng "phiên giao dịch" có lãi nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade.com để chiếm đoạt.

Ước tính ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của các bị hại. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, rồi quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (ĐT: 0935 234 711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.