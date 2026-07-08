Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới

Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông GĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, 5 tuyến gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2.5, Vành đai 3 và Vành đai 3.5 giữ vai trò là các trục giao thông chính của đô thị.

Riêng Vành đai 3 và Vành đai 4 được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị, trong đó một số đoạn đi qua khu vực nội thành sẽ được xây dựng trên cao nhằm tăng năng lực lưu thông. Vành đai 4.5 đang được nghiên cứu, còn Vành đai 5 được định hướng là tuyến cao tốc liên vùng kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận.

Ba tuyến Vành đai 1, Vành đai 2 và Vành đai 2.5 nằm trong khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô, nơi tập trung nhiều di sản như phố cổ, Hồ Gươm, Hồ Tây. Cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông, khu vực này sẽ tiếp tục được cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư cũ và đẩy mạnh chương trình cải tạo chung cư xuống cấp.

Vành đai 2.5 đang dần về đích, từng bước gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội. Ảnh: Bảo Loan

Cụ thể, Vành đai 1 có chiều dài khoảng 25km. Hiện đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong năm nay để khép kín toàn tuyến.

Vành đai 2 có chiều dài hơn 43km hiện cơ bản đã hoàn thiện, hình thành hệ thống đường trên cao kết hợp với đường đô thị, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội thành.

Vành đai 2.5 dài gần 20km, đến nay đã hoàn thành khoảng 7,6km. Những đoạn còn lại cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến trong năm 2026.

Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 68km, trong đó 54km đã đưa vào khai thác. Phần còn lại gần 15km đi qua các khu vực Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Mạng lưới giao thông quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong khi đó, Vành đai 3.5 dài khoảng 53km, kết nối từ cầu Ngọc Hồi đến cầu Thượng Cát. Hiện mới có một số đoạn được hình thành, gồm đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến Phúc La - Văn Phú và đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long đang được đầu tư xây dựng.

Vành đai 4 là dự án có quy mô lớn với chiều dài hơn 112km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Công trình đang được triển khai đồng loạt, trong đó tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tập trung hoàn thiện Vành đai 4, Vành đai 5. Đồng thời đầu tư thêm nhiều cầu vượt sông Hồng, sông Đuống và mở rộng hệ thống đường sắt đô thị.

Khi hoàn thành, mạng lưới hạ tầng này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông, tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026 GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.