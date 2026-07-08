Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông, có nơi mưa to. Còn Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm, ban ngày trời oi nóng.

Tại Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời oi nóng, mức nhiệt độ cao nhất là 34 độ, kết hợp với độ ẩm cao trên 60%. Sau đó từ chiều tối nay, mưa dông sẽ quay trở lại.

Cùng với Hà Nội nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ cũng có mưa dông trong chiều tối và đêm nay do rãnh áp thấp dưới mặt đất kết hợp với trên độ cao 5000m có vùng hội tụ gió.

Mưa nhiều tập trung vào vùng núi trong đó Điện Biên, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn có điểm mưa to, lượng trên 70mm. Nguy cơ cao xảy ra tại các sườn đồi dốc.

Trước khi có mưa, buổi trưa miền Bắc trời oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 31- 34 độ, độ ẩm từ 60% trở lên.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ đều có nắng. Một số phường như Tĩnh Gia, Thành Vinh, Cẩm Thành, Tuy Hòa mức nhiệt độ cao 35-36 độ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên dồn ẩm vào khu vực này mưa sẽ gia tăng vào chiều đến tối. Tại nhiều tỉnh thành có nơi mưa to, nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, trong mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa dông về chiều tối nay. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 8/7 đến ngày 9/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/7 đến ngày 17/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kì từ 10-12/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.