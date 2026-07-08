Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh trên địa bàn thành phố.
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ thành lập và vận hành thí điểm tối thiểu một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC), nghiên cứu tích hợp với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của thành phố.
Trung tâm này sẽ đảm nhiệm ít nhất 9 chức năng, tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống giao thông để hỗ trợ công tác điều hành.
Không chỉ là nơi tập hợp dữ liệu, TOC sẽ đóng vai trò như "bộ não số" của mạng lưới giao thông đô thị. Dữ liệu từ camera giám sát, cảm biến lưu lượng, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), thiết bị giám sát phương tiện bằng GPS và nhiều nguồn khác sẽ được kết nối, phân tích, từ đó hỗ trợ cơ quan quản lý phát hiện sớm ùn tắc, tai nạn hoặc các sự cố giao thông để có phương án xử lý kịp thời.
Theo mục tiêu của kế hoạch, đến năm 2028, 100% điểm trông giữ phương tiện và điểm thu phí trên địa bàn sẽ hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng, đồng thời kết nối dữ liệu về TOC.
Thành phố đặt mục tiêu lắp đặt đồng bộ thiết bị IoT tại trên 80% nút giao trên các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2.5, Vành đai 3, Vành đai 3.5 và các trục hướng tâm bên trong Vành đai 3.
Giai đoạn 2029 - 2035, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng. TOC dự kiến vận hành đầy đủ 12 chức năng, đồng thời ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự báo tình hình giao thông và hỗ trợ điều hành trên phạm vi toàn thành phố. Hà Nội cũng đặt mục tiêu chuẩn hóa 100% dữ liệu IoT giao thông để kết nối, chia sẻ với các cơ quan trung ương.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2035, tỷ lệ ùn tắc tại các điểm nóng giao thông giảm tối thiểu 30% so với năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ phát triển đồng bộ nhiều giải pháp như camera thông minh, cảm biến đo lưu lượng, đèn tín hiệu giao thông thích ứng và các nền tảng phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
Đối với người dân, việc hình thành "bộ não số" không chỉ giúp công tác điều hành giao thông hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều tiện ích trong quá trình di chuyển.
Các ứng dụng như iHanoi, VNeTraffic hoặc VNeID sẽ từng bước tích hợp thông tin về xe buýt, metro, taxi, xe công nghệ và các phương tiện khác, giúp người dân dễ dàng lựa chọn lộ trình phù hợp và tiếp cận các dịch vụ giao thông trên cùng một nền tảng.
Kế hoạch cũng hướng tới phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thông minh, trung tâm điều phối năng lượng và thí điểm xe tự hành tại ít nhất hai khu vực đô thị hoặc khu công nghiệp trong giai đoạn sau năm 2029. Đây được xem là bước chuẩn bị để Hà Nội từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.
Theo UBND thành phố, việc ứng dụng Internet vạn vật trong giao thông không chỉ nhằm giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông mà còn góp phần tiết kiệm chi phí logistics, giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững trong những năm tới.
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