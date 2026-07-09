Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ mở rộng tại khu vực Trung Bộ. Còn tại vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn.

Mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đá trên các sườn đồi, sườn núi ngậm no nước và giảm cường độ bám kết. Mưa tiếp tục trút xuống với cường độ lớn, đất đá rất dễ trượt lở. Còn nước mưa dồn nhanh từ trên cao xuống các khe suối có thể gây ra lũ quét.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt ở đất ở mức cao đến rất cao tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Hình thế gây mưa là rãnh thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m vẫn hoạt động mạnh.

Dự báo mưa vẫn còn kéo dài từ nay đến thứ Sáu tại khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Vùng mưa to nhất tập trung tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Có nơi mưa trên 300mm.

Ở phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dự báo chiều nay tiếp tục có mưa dông. Cục bộ có điểm mưa to trên 50mm, trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nắng nóng mở rộng từ Nghệ An trở vào TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ, một số nơi mức nhiệt trên 36 độ.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: VOV

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 9/7 đến ngày 10/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các nơi khác chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Quảng Trị - TP Huế có nắng nóng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/7 đến ngày 18/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng thời kì khoảng ngày 12-13/7 và sau 16/7 mưa có xu hướng giảm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kì khoảng đêm 10/7-12/7 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng Quảng Trị - TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.