Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Ngày 16/10, lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị xác nhận, người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Thi thể nam giới chưa rõ danh tính dạt vào bờ biển (ảnh: CAXSN).

Khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Liêm Bắc. Sự việc được trình báo tới chính quyền.

Lực lượng chức năng xác định, thi thể này là nam giới có độ tuổi khoảng 30 - 40, cao khoảng 165 - 170cm. Trên người mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám. Trên người nạn nhân không phát hiện giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Chính quyền địa phương cùng cơ quan công an cũng phát đi thông báo tìm thân nhân của người gặp nạn.