Tìm thấy xe khách giường nằm gây tai nạn chết 2 người rồi bỏ chạy

Thông tin với VietNamNet chiều nay, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Huế điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Xe khách gây tai nạn làm 2 người chết rồi bỏ chạy. Ảnh: NV

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h45 đêm 10/3 tại km 9+500 tuyến đường tránh TP Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, TP Huế).

Thời điểm trên, anh Lê Văn G. (SN 2002) điều khiển xe máy BKS 75AF - 124.xx, chở theo anh Lê Văn D. (SN 2002) cùng trú tại phường Hương Hồ, lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh G. điều khiển xảy ra va chạm với ô tô khách giường nằm mang BKS tỉnh Nghệ An lưu thông hướng ngược lại, gây tai nạn giao thông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh G. tử vong trên đường đưa đến bệnh viện; anh D. bị đa chấn thương cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng cũng tử vong vào sáng nay.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe khách không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện, bỏ chạy trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa nay, lực lượng công an đã phát hiện phương tiện này đang ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An).

"Trong sáng nay, lực lượng công an đã có mặt tại Nghệ An để làm việc với tài xế, chủ xe. Chúng tôi đang đưa xe khách vào lại tỉnh Thừa Thiên Huế để dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra”, Đại tá Nguyễn Đình Thừa nói.