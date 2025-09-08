Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7.
Bão số 7 sau khi đi vào Trung Quốc sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Vị trí này khá gần với miền Bắc nước ta. Ngoài ra kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh sẽ khiến miền Bắc chuyển mưa dông từ ngày 9/9.
Dự báo từ ngày 9-11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa lên đến 300mm.
Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h liên tục. Mưa lớn có thể gây ra hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất tại các triền sườn núi. Các hiện tượng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh có thể đi kèm trong mưa dông.
Trước khi có mưa, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.
Bão số 7 nối với dải hội tụ nhiệt đới qua miền Trung cũng tương tác làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa cho các khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi có thể lên đến 100mm.
Cảnh báo mưa có cường suất lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Trong cơn dông cũng có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. bNhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
