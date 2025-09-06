Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 7/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h và mạnh thêm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Dự báo trong những giờ tiếp sau, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 12; sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Vị trí đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Miền Bắc lại chuẩn bị mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo VietnamNet, đánh giá của chuyên gia Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho thấy, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9.

Đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành là ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, điểm hình thành bão này là khá cao và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc. Trong khi đó, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dù bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, nhưng sau đó lại trôi theo hướng Tây, về phía nước ta. Do đó, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khoảng từ chiều và đêm ngày 9-11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước (từ đêm 8/9 đến ngày 16/9/2025)

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ chiều 9-11/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 09-11/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

