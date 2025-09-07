Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền Bắc GĐXH - Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm hơn, khoảng tháng 9 - 10, rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.

Thông tin mới nhất về bão số 7

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. (Nguồn: NCHMF)

Chiều nay, Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông tin, bão số 7 Tapah đã mạnh thêm, tăng lên cấp 9-10, hướng về đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 16h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 Tapah trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75–102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 Tapah cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Tây Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 16h ngày 8/9, bão số 7 Tapah trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Lúc 16h ngày 9/9, bão số 7 Tapah trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 7

Dự báo từ 9/9 đến 11/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: Dantri

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp, miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo đó, từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày hôm nay (07/9), khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 07/9 có nơi trên 50mm như: trạm Đồi 95 (Tây Nình) 51mm, trạm Tân Phú Thành (Tp. Cần Thơ) 56mm, trạm Rạch Gía (An Giang) 58.6mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 07/9, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, trong đó nhiều cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và khó lường.

Dự báo từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam.