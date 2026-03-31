Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Dạy con gái học số, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: 'Kiểu này không học Harvard được rồi'

Thứ ba, 11:16 31/03/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong quá trình học biết mặt số của con gái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến khán giả bật cười khi để lại bình luận: "Kiểu này không học Harvard (Đại học Harvard) được rồi". Hiện tại, khoảnh khắc con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học bài đã viral MXH.

Bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã nhận được lượt tương tác hàng triệu người xem trên kênh Tiktok của mẹ với clip học nhận biết mặt số. Trong clip được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải, bé Tuệ An mới gần 3 tuổi có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu đã được mẹ dạy học số. Thay vì tập trung, bé lại thích nhìn camera hơn. Điều này khiến mẹ phải nhắc nhở nhiều lần và Tuệ An liên tục trả lời sai một cách ngây thơ. Chính thần thái cùng giọng nói đáng yêu của cô bé đã khiến clip viral trên MXH và nhận được nhiều yêu thích của khán giả. 

Clip bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học nhận biết mặt số gây sốt MXH vì quá đáng yêu.

Bé Tuệ An là "trái ngọt" tình yêu của Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân – chào đời trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Dù không công khai quá nhiều nhưng mỗi lần Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh "nhá hàng" khoảnh khắc đời thường của con đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Từ lúc có con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đăng tải những hình ảnh của con trên các nền tảng Tiktok hay Facebook. Bé Tuệ An được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài thời gian được vú nuôi chăm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn sát sao nuôi dạy con.

Thú vị khoảnh khắc con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học số - Ảnh 3.

Biểu cảm hài hước của Tuệ An khi học số.

Bé Tuệ An hiếm khi sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử, cô bé luôn được mẹ bày nhiều trò và tương tác rất vui vẻ. Bé còn được bố mẹ đưa ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời để không có thói quen nghiện đồ công nghệ.

Qua những một số clip trên nền tảng Tiktok của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khán giả có thể thấy cô dành nhiều thời gian chăm sóc con. Sau khi sinh, Hoa hậu Việt Nam 2016 gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình nhỏ. Những khoảnh khắc giản dị như đưa con đi dạo, chơi cùng con hay tự tay chuẩn bị bữa ăn đều cho thấy hình ảnh một người mẹ tận tụy, gần gũi.

Thú vị khoảnh khắc con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học số - Ảnh 4.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi xem bóng đá cùng bố.

Không chỉ được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ về vật chất, con gái Đỗ Mỹ Linh còn được chú trọng giáo dục sớm về nếp sống và sự tự lập. Gia đình người đẹp hướng đến việc tạo dựng nền tảng phát triển toàn diện cho bé, từ thể chất đến tinh thần. Điều này phần nào phản ánh quan điểm sống chín chắn và trách nhiệm của nàng hậu sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top