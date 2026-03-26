Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam GĐXH - Năm 2026 đánh dấu 75 năm lịch sử cuộc thi Miss World, cuộc thi năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tối 25/3, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam chính thức công bố Việt Nam chính thức trở thành đơn vị đăng cai tổ chức Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World.

Đại diện Việt Nam năm nay chính là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô đang giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025, từng đăng quang Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) năm 2022.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) được tổ chức tại Ai Cập.



Năm 2026, với tâm thế nước chủ nhà đăng cai tổ chức Miss World (Hoa hậu Thế giới), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết đã sẵn sàng cùng Việt Nam kể câu chuyện di sản đến thế giới.

Trước Bảo Ngọc, đại diện Việt Nam ghi dấu ấn tại cuộc thi này còn có: Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13), Ý Nhi (top 40) và đặc biệt gây ấn tượng là Đỗ Mỹ Linh dù dừng chân Top 40 nhưng liên tục được tổ chức Miss World nhắc đến với dự án nhân ái "Cõng điện lên bản".

Vì thế, theo Bảo Ngọc cho biết, trước khi quyết định đến với Miss World, cô cũng hoài nghi về bản thân và nhận nhiều thắc mắc về lý do tiếp tục góp mặt tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Song người đẹp nói rằng sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tự thấy sứ mệnh của bản thân chưa dừng lại. Vì vậy, cô đặt ra mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể tại Miss World 2026, nhưng hơn cả một chiếc vương miện, cô hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

"Ngoài việc rèn luyện thể chất, kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, kiến thức xã hội..., tôi đặc biệt tập trung vào dự án nhân ái - điều tôi tin là "linh hồn" của Miss World. Tôi muốn khi bước ra sân khấu, bản thân không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh, mà còn bằng câu chuyện mình mang theo. Nhưng lớn hơn tất cả, tôi mang theo trái tim kiên định với lý tưởng nhân ái và niềm tin rằng mỗi cô gái đều có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng", Bảo Ngọc chia sẻ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Với chiều cao 1m86, số đo 87-63-98, Bảo Ngọc trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Sau đó đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Bảo Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, có chứng chỉ IELTS 8.0. Người đẹp từng đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Đầu năm 2026, Bảo Ngọc vinh dự khi được đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.