Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày
GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng gồm 4 đối tượng: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, trú tại thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú tại thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988) và Nguyễn Thị Lan (SN 1988), cùng trú tại thôn Nguyễn Khuyến, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.
Sau khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 15/1/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng nêu trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/1/2026, đã cho chị Thiều Thị H (SN 1992, trú tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ) vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.
Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túyPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1Pháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồngPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồngPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn LaPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.
Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1Pháp luật
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.