Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày

Sáng ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng gồm 4 đối tượng: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, trú tại thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú tại thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988) và Nguyễn Thị Lan (SN 1988), cùng trú tại thôn Nguyễn Khuyến, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Sau khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 15/1/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng nêu trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/1/2026, đã cho chị Thiều Thị H (SN 1992, trú tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ) vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.