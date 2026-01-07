Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự , hoạt động chủ yếu trên không gian mạng.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, trú phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ". Các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một "sổ cái online", phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng (đều trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.

Theo cơ quan công an, đây là ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, cho thấy xu hướng tội phạm truyền thống dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

