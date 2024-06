Tín hiệu tích cực từ nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người tại The Coffee House

Tối 20/4, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (công tác tại Khoa Xạ 5, Bệnh viện K, Hà Nội) ngồi uống nước cùng với bạn tại quán cà phê The Coffee House (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội). Bất ngờ trời mưa, gió to khiến tấm kính đổ sập đè vào người. Ngay sau đó, do bị thương nặng nhất nên bác sĩ Lý đã được các bạn và nhân viên cửa hàng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.



Tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, tổn thương cột sống ngực, bụng gây liệt hai chân, đại, tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi hồi sức tích cực, cô trải qua 2 cuộc phẫu thuật vá cơ hoành và cố định lại cột sống, giải ép tủy.

Ngày 23/5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 tại Hoàng Mai để tập phục hồi chức năng.