Tin mới nhất về đợt mưa lớn bất thường khu vực miền Bắc

13 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to; Từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo với mức dự kiến 500.000 đồng/tháng.