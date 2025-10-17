Mới nhất
Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Thứ sáu, 16:35 17/10/2025 | Xã hội
GĐXH - Chiều 16/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh bạo lực học đường tại một lớp học ở trường cao đẳng nghề trên địa bàn Nghệ An.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen liên tục nắm tóc, ghì đầu, đấm vào mặt bạn nữ. Sự việc diễn ra trước mặt nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn, thậm chí có bạn còn reo hò, quay lại clip.

Được biết, trường cao đẳng nghề này đóng trên địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An), thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh.

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái trong lớp: Hành vi bạo lực học đường đáng báo động - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo nhà trường, xác nhận vụ việc xảy ra ngày 15/10, giữa các học sinh lớp 10. "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã mời phụ huynh các em lên làm việc, đồng thời thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ" – vị lãnh đạo nhà trường nói.

Theo vị này, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát của lứa tuổi mới lớn, các em thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc và xử lý tình huống. "Đây là bài học đau xót, nhưng cũng là dịp để nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng bạn bè cho học sinh. Tuổi mới lớn, chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hành vi đáng tiếc nếu thiếu định hướng" – lãnh đạo nhà trường thông tin.

Hiện nhà trường đang phối hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh bị đánh.

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái trong lớp: Hành vi bạo lực học đường đáng báo động - Ảnh 2.Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.


Vũ Đồng
Tin liên quan

Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Bà lão cầm búa đánh bạn, cướp điện thoại

Bà lão cầm búa đánh bạn, cướp điện thoại

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học

Chặn đường đánh bạn học của con thương tích vì mâu thuẫn nhỏ nhặt: Hành vi ứng xử phản giáo dục

Chặn đường đánh bạn học của con thương tích vì mâu thuẫn nhỏ nhặt: Hành vi ứng xử phản giáo dục

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, Phú Thọ nhiều năm nay phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại gà quy mô hàng nghìn con. Sau phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai, môi trường và khoảng cách chăn nuôi.

Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở

Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, nhiều trụ sở Y tế tại tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Hồ sơ, tài liệu được mang ra phơi khô trên sân, bàn ghế và thiết bị y tế được lau dọn cẩn thận.

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Sau bão số 10, những vườn hồng cổ trĩu quả dưới chân núi Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) trở nên tiêu điều, xác xơ. Một nửa diện tích bị gãy đổ, nhiều gốc hồng trăm tuổi bật rễ, khiến người dân nơi đây vừa mất mùa, vừa mất luôn nguồn thu từ khách tham quan.

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.

7 loại giấy tờ bắt buộc cần có nếu muốn lấy tiền bồi thường bảo hiểm xe máy

7 loại giấy tờ bắt buộc cần có nếu muốn lấy tiền bồi thường bảo hiểm xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những loại giấy tờ cần thiết chủ xe cơ giới cần phải có để hưởng bồi thường bảo hiểm xe máy.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Vườn hồng cổ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ tiêu điều sau bão

Xã hội

GĐXH - Sau bão số 10, những vườn hồng cổ trĩu quả dưới chân núi Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) trở nên tiêu điều, xác xơ. Một nửa diện tích bị gãy đổ, nhiều gốc hồng trăm tuổi bật rễ, khiến người dân nơi đây vừa mất mùa, vừa mất luôn nguồn thu từ khách tham quan.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Đời sống
Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Đời sống
Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự
Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội

Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội

Đời sống

