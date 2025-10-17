Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen liên tục nắm tóc, ghì đầu, đấm vào mặt bạn nữ. Sự việc diễn ra trước mặt nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn, thậm chí có bạn còn reo hò, quay lại clip.

Được biết, trường cao đẳng nghề này đóng trên địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An), thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh.

Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo nhà trường, xác nhận vụ việc xảy ra ngày 15/10, giữa các học sinh lớp 10. "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã mời phụ huynh các em lên làm việc, đồng thời thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ" – vị lãnh đạo nhà trường nói.

Theo vị này, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát của lứa tuổi mới lớn, các em thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc và xử lý tình huống. "Đây là bài học đau xót, nhưng cũng là dịp để nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng bạn bè cho học sinh. Tuổi mới lớn, chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hành vi đáng tiếc nếu thiếu định hướng" – lãnh đạo nhà trường thông tin.

Hiện nhà trường đang phối hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh bị đánh.

