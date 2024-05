Tin mới nhất vụ nam thanh niên bị tai nạn tử vong trên đường tiễn bạn nhập ngũ

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 3 tháng trước, tại QL10 thuộc địa phận xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và container khiến một nạn nhân tử vong và một người bị thương. Đáng chú ý, người bị thương vong là nam thanh niên trên đường tiễn bạn đi nghĩa vụ quân sự.



Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại Km 48, thuộc xã Vĩnh An vào ngày 25/2/2024.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 8h20 ngày 25/2, anh Nguyễn Văn Vĩnh (SN 2005) điều khiển xe máy BKS15AK-070.xx chở anh Đinh Hải Lân (SN 2005), cùng anh Đoàn Văn Duy Thượng (SN 2005) điều khiển xe máy SH Mode mang BKS 15K1 367.xx chở theo anh Vũ Duy Tính (SN 2006, đều trú tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) và một nhóm người đang lưu thông trên đường để tiễn bạn đi nghĩa vụ quân sự.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 thanh niên thương vong.

Khi lưu thông đến Km48 + 100 trên QL10 (thuộc thị tứ, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) bất ngờ xảy ra va chạm với container BKS 15C-307.xx kéo theo rơ mooc BKS 15R-136.xx do anh Nguyễn Văn Bân (SN 1983, trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm giữa các phương tiện khiến anh Đinh Hải Lân tử vong tại chỗ và anh Đoàn Văn Duy Thượng bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nói trên là do các nam thanh niên điều khiển xe máy chạy dàn hàng ngang, vừa đi vừa đốt pháo sáng nên làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo thông báo để cá nhân, tổ chức biết, chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video ghi nhận lại diễn biến tai nạn giao thông cung cấp thông tin, phục vụ công tác thu thập tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc cho cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đảm bảo giữ bí mật nếu người cung cấp yêu cầu.



