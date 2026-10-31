Tin sáng 31/10: Khoảnh khắc nhân viên gác chắn tàu cứu nữ sinh khỏi đầu xe container; Hà Nội yêu cầu minh bạch từng suất ăn bán trú

Hà Nội yêu cầu minh bạch từng suất ăn bán trú, chấm dứt 'cắt xén' giờ chính khóa để dạy thêm

Theo Công văn của UBND TP Hà Nội về chấn chỉnh toàn diện các vấn đề dân sinh nóng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng suất ăn bán trú luôn là mối bận tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ khi gửi con đến trường.

Trước thực tế đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền các xã, phường chỉ đạo sát sao các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn học đường đúng quy định.

Cụ thể, các trường phải kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Mọi thông tin liên quan đến đơn vị cung ứng, thực đơn hàng ngày, định lượng dinh dưỡng, mức thu và chi phí thực tế cùng nguồn gốc thực phẩm đều phải được công khai minh bạch để phụ huynh cùng giám sát.

Quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, giao nhận, lưu mẫu và xử lý sự cố an toàn thực phẩm phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt, không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Kịp thời giải cứu 2 người nước ngoài khỏi đám cháy nhà dân trên phố Tràng Tiền

Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 29/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 20 phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn 02 người nước ngoài ra ngoài an toàn. Ảnh: CAHN

Nhận định khu vực xảy cháy nằm tại tuyến phố trung tâm đông đúc, Trung tâm đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe máy chữa cháy cơ động, 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đến hiện trường.

Qua công tác trinh sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định điểm xuất phát cháy nằm tại một gian phòng trên tầng 2 của ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum. Gian phòng có diện tích khoảng 15 m², do ông Lê Hoài Nam (sinh năm 1986) sử dụng. Rất may mắn, tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong gian phòng này không có người.

Với địa hình nhà ống liền kề, khói độc từ đám cháy đã nhanh chóng lan sang các không gian xung quanh, đe dọa trực tiếp đến khả năng quan sát và hô hấp của người dân khu vực kề cận.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận và đưa 2 người nước ngoài đang lưu trú tại tòa nhà kề bên (bị ảnh hưởng bởi khói) thoát ra khu vực an toàn.

Vụ cháy sau đó đã nhanh chóng được khống chế, không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

5 người cùng uống bia, 1 người nhận hóa đơn phạt 20 triệu, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe

Theo Page Công an TP Bắc Ninh, lúc 22h07 ngày 29/10/2026, tại đường liên thôn Dương Húc (xã Đại Đồng), tổ CSGT Tiên Du, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh kiểm tra xe ô tô do tài xế tên T, trú tại phường Từ Sơn điều khiển.

Qua kiểm tra nồng độ cồn anh T vi phạm ở mức 0,265 mg/lít khí thở (ảnh cắt từ clip của Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh).

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy anh T vi phạm ở mức 0,265 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, trên xe lúc này có cả 5 người.

Anh T cho biết, trước đó đã uống bia cùng 4 người đang ngồi trên xe. Kết thúc cuộc vui, nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục hành trình trên xe do anh T cầm lái.

Với hành vi trên, anh T đối diện mức phạt 18 –20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe để xử lý.

Cũng tại TP Bắc Ninh, khoảng 21 giờ 49 phút ngày 27/10/2026, trên đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng, Tổ CSGT Tiên Du kiểm tra xe mô tô do nam thanh niên trú tại xã Phật Tích (TP Bắc Ninh) điều khiển.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của thanh niên cho thấy ở mức 0,921 mg/lít khí thở, cao hơn 2,3 lần ngưỡng nồng độ cồn cao nhất quy định để xử phạt.

Với mức vi phạm này, người điều khiển xe mô tô đối diện mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Ngăn chặn kịp thời hành động dại dột của một phụ nữ

Đại diện Công an xã Hồng Châu (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây Tổ tuần tra của đơn vị đã kịp thời ngăn chựn hành vi tiêu cực của một công dân sinh sống trên địa bàn xã Tân An định làm điều dại dột trên cầu Di Linh trong đêm.

Hành vi dại dột, tiêu cực của chị H. may mắn được Tổ công tác Công an xã Hồng Châu phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 27/10, làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Di Linh (thôn Hoàng Hanh), Tổ tuần tra Công an xã Hồng Châu phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất ổn, tiêu cực nên đã tiếp cận.

Qua thăm hỏi, Tổ tuần tra nắm bắt được suy nghĩ tiêu cực của người này và đã động viên, ổn định tinh thần, tâm lý cho nạn nhân. Trong quá trình tuyên truyền vận động, cơ quan công an phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh của người này...

Nhận định tình huống tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của công dân, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn ngừa sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đó, Tổ công tác đưa người này về trụ sở Công an xã tiếp tục hỗ trợ, xác minh thông tin.

Qua xác minh, danh tính người phụ nữ được xác định là chị T.T.H (SN 1985, trú tại xã Tân An, TP Hải Phòng). Do mâu thuẫn gia đình, chị H. nảy sinh tâm lý tiêu cực và đi lên cầu Di Linh định làm điều dại dột.

Hiện, Công an xã Hồng Châu đã phối hợp với gia đình và Công an xã Tân An đưa chị H. về nhà an toàn.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 0h ngày 24/12

VnExpress đưa tin, trong công văn gửi UBND TP Đồng Nai ngày 29/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết số chuyến bay giai đoạn đầu dự kiến gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế mỗi tuần.

Bên trong Nhà ga hành khách sân bay Long Thành cuối tháng 9/2026. Ảnh: Trần Vũ

Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước.

Phương án phân bổ chuyến bay, tổ chức khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và hãng hàng không phối hợp xây dựng, căn cứ tham số điều phối giờ cất, hạ cánh (slot) và kế hoạch khai thác.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn tất nghiệm thu trong tháng 11. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và việc bố trí nhân lực khai thác sẽ hoàn thành đầu tháng 12.

Nhân viên gác chắn kể phút lao ra cứu nữ sinh lớp 8 trước đầu xe container

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên gác chắn đường sắt kịp thời ngăn nữ sinh đi xe đạp điện ngay trước đầu xe container tại Đà Nẵng.

Clip ghi lại khoảnh khắc nhân viên gác chắn kịp thời ngăn nữ sinh đi xe đạp điện ngay trước đầu xe container.



Theo camera ghi lại, khoảng 7h36 ngày 28/10, một nữ sinh mặc áo mưa, đi xe đạp điện băng qua đường ray thì xe container đang tiến đến. Phát hiện nữ sinh lọt vào điểm mù phía trước đầu xe, nhân viên gác chắn lập tức lao ra chặn lại, đồng thời ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ.

Nhờ phản ứng nhanh của nhân viên gác chắn - Anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) và việc tài xế container kịp thời giảm tốc độ, nữ sinh may mắn không gặp tai nạn. Vụ việc xảy ra tại gác chắn đường sắt Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Anh Thành cho biết thời điểm đó anh đang làm nhiệm vụ sau khi tàu vừa đi qua. Phát hiện nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện ngược chiều qua đường ray, đúng lúc xe container đang tiến đến, anh lập tức lao ra chặn lại và ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ.

Theo anh Thành, anh đã có 5 năm làm việc tại gác chắn Nguyễn Tất Thành. Khu vực này thường xuyên có xe trọng tải lớn lưu thông, trong khi một số người đi xe máy, xe đạp điện vẫn chạy ngược chiều qua đường ray để rút ngắn quãng đường. Anh cùng đồng nghiệp thường xuyên nhắc nhở người dân, nhất là vào giờ học sinh đến trường và tan học.

Sau sự việc, bà nội nữ sinh đã tìm gặp anh Thành để cảm ơn vì kịp thời cứu cháu khỏi nguy hiểm.