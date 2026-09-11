Tin sáng 11/9: Toàn bộ người dân ở chung cư chú ý điểm sau trong quy định mới; Loạt xe bị cấm qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9

Dùng căn hộ sai mục đích có thể bị phạt tới 130 triệu đồng

Từ ngày 26/8/2026, Nghị định 339/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực.

Một trong những nội dung đáng chú ý với hàng triệu người đang sinh sống tại các khu chung cư nằm ở Điều 62 của Nghị định. Theo đó, cá nhân có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng nếu sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Mức phạt tại khoản 3 Điều 62 là mức áp dụng đối với cá nhân. Nghị định cũng quy định hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư vi phạm hành chính áp dụng mức phạt dành cho cá nhân.

Cụ thể, điểm d khoản 3 Điều 62 Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định mức phạt 100-130 triệu đồng đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, ngoại trừ trường hợp cho thuê để ở.

Đáng chú ý, việc nộp tiền phạt chưa phải là kết thúc. Theo khoản 4 Điều 62, người vi phạm còn bị buộc sử dụng căn hộ chung cư trở lại mục đích để ở.

Quy định này không phải lần đầu pháp luật đặt ra nguyên tắc căn hộ phải được sử dụng đúng công năng. Tại điểm c khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 2023, việc “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” đã được xác định là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông tại cầu Thăng Long được triển khai nhằm phục vụ dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe ở khu vực phía Bắc cầu, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh. Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ cho hay.

Nhiều tuyến xe khách chuyển hướng qua cầu Nhật Tân.

Trong thời gian từ ngày 15/9 đến 10/11, xe tải có tổng trọng lượng từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên khi có nhu cầu đi qua khu vực cầu Thăng Long sẽ phải lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Đối với phương tiện từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu di chuyển về phía Nam cầu Thăng Long, cơ quan chức năng hướng dẫn lựa chọn cầu Thanh Trì, Đông Trù, Nhật Tân hoặc các tuyến vành đai, cao tốc phù hợp với hành trình.

Đáng chú ý, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Ninh, Quảng Ninh... sẽ chuyển hướng qua cầu Nhật Tân thay vì cầu Thăng Long.

Các tuyến xe khách từ Mỹ Đình đi các tỉnh phía Bắc được tổ chức theo lộ trình Phạm Hùng - Vành đai 3 - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân - Võ Văn Kiệt và di chuyển theo chiều ngược lại.

Trong khi đó, một số tuyến xe khách xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa đi các khu vực thuộc Lào Cai, Thái Nguyên cũng được điều chỉnh, không đi qua cầu Thăng Long.

Thay đổi mới nhất về cấp giấy phép lái xe, người dân cần biết

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 108 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế chính thức có hiệu lực.

Thông tư có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người học, người dự sát hạch và người thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo quy định mới, khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người dân có thể chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận, sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước trong trường hợp phù hợp hoặc gửi ảnh chân dung nền trắng, kích thước 3x4 cm theo quy định.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe cũng phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực, trừ các trường hợp được pháp luật quy định khác.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định đối với giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng. Trường hợp quá hạn dưới 30 ngày, người dân không phải sát hạch lại; quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 01 năm phải sát hạch lý thuyết; quá hạn từ đủ 1 năm trở lên phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu

VOV phát cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến dịp Tết Trung thu.

Theo cơ quan công an, một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh cơ quan, tổ chức để tặng quà hoặc cấp vốn hỗ trợ. Các đối tượng lập tài khoản, fanpage trên Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước, tổ chức bảo trợ trẻ em, trường học hoặc doanh nghiệp lớn, sử dụng logo, hình ảnh tương tự các đơn vị chính thống...

Trên các tài khoản giả mạo, đối tượng đăng thông tin hấp dẫn như “Đăng ký nhận quà Trung thu miễn phí”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em năm 2026”, “Tặng voucher/lồng đèn cho bé”... nhằm thu hút người dân.

Tiếp đó, các đối tượng đính kèm đường link hoặc mã QR, yêu cầu người dùng truy cập để “hoàn thiện hồ sơ nhận quà” hoặc “xác minh thông tin”. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp họ tên, số CCCD, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân khác.

Khi đã thu thập được thông tin, kẻ gian tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc chuyển trước một khoản tiền với các lý do như “phí làm hồ sơ”, “phí vận chuyển quà”, “tiền đối ứng”... Nếu nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

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