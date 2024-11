Tin sáng 12/11: Diễn biến không khí lạnh từ nay đến tháng 12; thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ

Tin tối 11/11: Diễn biến bão số 7; Không tăng lương cơ sở, lương hưu vẫn tăng sau năm 2024? GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15-20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Từ ngày 1/7/2025, lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và Quỹ BHXH.

Diễn biến không khí lạnh nhiều bất ngờ từ nay đến tháng 12

VietNamNet đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế khí hậu thời hạn tháng (từ 11/11-10/12). Theo đó, nhiệt độ trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ C; khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

Cũng thời kỳ này, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; Trung Bộ cao hơn từ 10-30%; Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh yếu hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ 1 tháng tới.

Đáng chú ý, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong thời kỳ từ 11/11-10/12, bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông: 1,4 cơn; đổ bộ: 0,7 cơn).

Đặc biệt, hoạt động của không khí lạnh tại khu vực Bắc Bộ thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung chủ yếu từ Quảng Bình đến Khánh Hòa). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào cuối tháng 11 còn xuất hiện mưa rào và giông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to, sang tháng 12 trên khu vực ít có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Cảnh báo, trong thời kỳ từ ngày 11/11-10/12, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, giông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Mua vé số Vietlott chỉ 20.000 đồng, một người ở TP HCM trúng giải gần 149 tỉ đồng

Báo Người lao động đưa tin ngày 11/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao thưởng cho người trúng giải Jackpot 1, trị giá gần 149 tỉ đồng của loại hình vé số Power 6/55, thuộc kỳ quay số mở thưởng hôm 26-10.

Đây là giải Jackpot 1 có giá trị lớn thứ 3 kể từ đầu năm 2024 đến nay. Tờ vé số vé may mắn có dãy số 05-19-27-29-42-47, mệnh giá 10.000 đồng được ông P. mua tại điểm bán hàng của Vietlott ở đường Hòa Bình, phường Hòa Thành, quận Tân Phú, TP.HCM .

Tại lễ nhận giải Jackpot 1, ông P. cho biết ông đang làm nghề tự do, sinh sống tại quận 8, TP.HCM.

"Việc mua vé số Vietlott là thú vui giải trí sau một tuần làm việc. Tôi thường mua vé khoảng 20.000 - 30.000 đồng mỗi lần và đã duy trì thói quen này hơn 8 năm qua . Lần gần nhất, tôi chỉ bỏ ra 20.000 đồng để mua 2 vé Vietlott do máy tự chọn. Trong đó, 1 vé may mắn đã trúng giải Jackpot 1" - ông P. tiết lộ.

Theo quy định, ông P. nộp thuế thu nhập cá nhân gần 15 tỉ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông P. ủng hộ 1 tỉ đồng vào Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại TP HCM.

Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ vì can bạn cãi nhau

Báo Tiền phong đưa tin gia đình nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ, mong muốn cơ quan công an khẩn trương làm rõ sự việc để xử lý nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng.

Theo đó, ông Lê Văn Thanh, ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bố của nữ sinh bị đánh hội đồng xác nhận, sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc con gái anh bị nhóm bạn đánh hội đồng, sức khỏe của cháu đã có tiến triển chút ít , tuy nhiên vẫn khá yếu. Hiện tại, cháu vẫn đang phải cố định phần cổ , chưa thể đi lại được. Đặc biệt, ăn uống vào vẫn bị nôn nhiều.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ vẫn đang phải điều trị.

Ông Lê Văn Thanh mong muốn, ngành chức năng, cơ quan công an khẩn trương làm rõ sự việc , có biện pháp xử lý nghiêm đối với nhóm học sinh đã tham gia đánh hội đồng con gái anh.

Còn ông Đặng Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an, sau đó mới tiến hành họp và đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo đối với những học sinh liên quan trong vụ việc.

Liên quan đến việc này, phía Công an huyện Nông Cống (Thanh Hoá) xác nhận, vụ việc vẫn đang được xác minh , điều tra, chưa có kết luận.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 4/10, một nữ sinh lớp 10A6, Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau.

Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống những học sinh trên tiếp tục cãi vã dẫn tới đánh nhau.

Hậu quả: Một nữ sinh lớp 11 (khi vào can nhóm bạn đánh nhau) đã bị đánh hội đồng và bị thương nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, nữ sinh này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (ở Thanh Hóa) để tiếp tục theo dõi, điều trị vật lý trị liệu. Sau hơn 1 tháng, hiện sức khỏe nữ sinh vẫn chưa hồi phục để quay lại đi học.

Hơn 500 ô tô 'dính' phạt nguội trong tháng 10 ở Hà Nội, nhiều xe mắc lỗi 2 lần

VTCnews cập nhật tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 541 lượt ô tô vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/10 đến ngày 31/10 được ghi nhận qua camera giám sát trên các tuyến đường tại Thủ đô.

Đáng chú ý, trong danh sách này ghi nhận nhiều ô tô "dính" phạt nguội tới 2 lần trong một tháng.

Cụ thể, ô tô biển số 29D-098.24 vi phạm giao thông lúc 7h02 ngày 16/10, đến ngày 24/10, chiếc xe này tiếp tục vi phạm. Ô tô biển kiểm soát 29E-073.68 vi phạm liên tục trong 2 ngày 16 và 18/10. Ô tô biển kiểm soát 29H-906.81 vi phạm hôm 8/10, chiều hôm sau chiếc ô tô này lại tiếp tục mắc lỗi.

Ảnh minh họa

Để biết thông tin phạt nguội, người dân có thể tra cứu qua Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT, địa chỉ https://www.csgt.vn. Người dân cần điền đầy đủ biển kiểm soát phương tiện vào phần "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh". Lúc này, tài xế được cung cấp đầy đủ các chi tiết liên quan đến vi phạm gồm: Biển số xe, thời gian và địa điểm vi phạm cùng với thông tin về cơ quan ghi nhận vi phạm.

Hà Nội cấm xe máy cũ, ô tô, xe buýt chạy dầu trong vùng phát thải thấp

Báo Tiền phong đưa tin ngày 11/11, Sở Tư Pháp Hà Nội đã họp nghe ban soạn thảo dự thảo quy định "Vùng phát thải thấp" (LEZ) báo cáo một số vấn đề về nội dung thực hiện, trong đó có việc lập vùng an toàn về môi trường và hạn chế, cấm phương tiện giao thông.

Xe máy cũ sẽ phải thay thế và ô tô chạy dầu bị cấm khi trong vùng phát thải thấp.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội - cơ quan xây dựng dự thảo - cho biết, trước nhu cầu cấp thiết phát triển giao thông bền vững, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Luật Thủ đô có quy định, giao HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; quyết định phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp.

Để HĐND thành phố có cơ sở ban hành Nghị quyết trên, UBND thành phố đã giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng dự thảo quyết định quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp.

Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là hoạt động giao thông. Theo tính toán, phát thải gây ô nhiễm từ phương tiện giao thông hiện nay đang chiếm tới 54-72% nguyên nhân ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Giải trình về việc đưa ra các biện pháp để thực hiện vùng phát thải như dự thảo đề án đã đề cập, đại diện Sở TN&MT cho biết, các cơ quan, đơn vị thực hiện sẽ triển khai hai nội dung cơ bản, gồm: Biện pháp quản lý, điều tiết giao thông bền vững và biện pháp kinh tế.

Đối với biện pháp biện pháp quản lý, điều tiết giao thông bền vững, sau khi xác định các vùng phát thải thấp, cơ quan có chức năng thực hiện nhiều giải pháp song song. Bao gồm: Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030; Rà soát, xác định các khu vực đủ điều kiện phát triển không gian đi bộ gắn với các khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực bảo tồn, phát triển du lịch trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

Đường 6 làn giảm kẹt xe ở Tân Sơn Nhất lùi thông xe đến 2/2025

Báo Lao động đưa tin đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa hơn 4.800 tỉ đồng, 6 làn xe tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất lùi thông xe đến tháng 2/2025, thay vì cuối năm nay.

Khởi công cuối năm 2022, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình) dài hơn 4km với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (dự kiến khai thác ngày 30.4.2025), mở thêm hướng tiếp cận sân bay và giảm áp lực cho cổng vào chính trên đường Trường Sơn.

Kẹt xe hầm chui giao lộ nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Đây là tuyến đường hoàn toàn mới, bắt đầu từ nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện và kết thúc tại giao lộ C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh. Tuyến chính rộng từ 25m đến 48m, gồm 6 làn xe, cùng hai nhánh đường kết nối rộng từ 3 đến 4 làn.

Dự án còn xây dựng hai hầm chui: một tại nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện và một hầm tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), hiện dự án đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc.

