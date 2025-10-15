Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Công an Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong ba ngày

Chiều 14/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. VietnamNet đưa tin

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 13h - 14h30 và từ 16h - 18h ngày 15/10; Từ 6h30 - 8h30, từ 10h30 - 14h30 và từ 16h - 18h các ngày 16/10 và 17/10.

Công an Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường trong 3 ngày. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Tiếp đó là đường Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng cầu Thanh Trì đi theo tuyến vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc Shark Bình và vợ đã ly dị để 'bảo toàn' một phần tài sản khi ông Bình bị điều tra. Liên quan đến việc này, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết mối liên hệ giữa bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và vợ (Phương Oanh - PV) là mối quan hệ dân sự.

"Hiện cơ quan điều tra chưa nhận được các thông tin về việc ly hôn của ông Bình và vợ. Do đó, đây vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức" - Đại tá Thành Kiên Trung cho biết trên Tiền Phong online.

Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù lên 700.000 đồng/tháng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người cao tuổi. Ảnh: XC

Từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng, bằng mức chuẩn của Trung ương. Tuy nhiên, so với mặt bằng mức sống trung bình của Thủ đô Hà Nội, thì mức trợ cấp này vẫn còn thấp. Từ thực tế này, Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng. Mức này cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn Chính phủ quy định.

Theo UBND TP Hà Nội, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cùng với nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, UBND TP Hà Nội cũng dự kiến mở rộng một số đối tượng khó khăn chưa được Trung ương quy định, để đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố, nhằm đảm bảo độ bao phủ thực hiện an sinh xã hội theo Luật Thủ đô.

Đề xuất này nếu được HĐND TP thông qua, sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Việt Nam tiếp tục được vinh danh "Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025"

Tối 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam vừa chính thức được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025" (Asia's Leading Destination 2025) và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025" (Asia's Leading Heritage Destination 2025).

Thủ đô Hà Nội tiếp tục được vinh danh ở 2 hạng mục: Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á và Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á. Ảnh: M.H

Đây là lần thứ 7 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 3 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Những danh hiệu trên không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây. Thông tin trên Hà Nội Mới.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục được vinh danh ở 2 hạng mục: Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á và Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á.

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á; Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á…

Hội An (Đà Nẵng) được vinh danh Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á. Ninh Bình là Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Vũng Tàu (thành phố Hồ Chí Minh) là Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á. Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Trị) được vinh danh Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Mộc Châu (Sơn La) là Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á...

Hà Nội mưa dông kéo dài đến khi nào?

Hà Nội dự báo sẽ mưa dông hết ngày 15/10. Ảnh: Tuấn Anh

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 14 tới 16/10, nhiệt độ cao nhất khu vực này xu hướng giảm so với những ngày trước đó, phổ biến 29-30°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 23-24°C, trời có mưa.

Ngày 17-18/10, khu vực này trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng trở lại, dao động 31-32°C. Tuy nhiên, sang ngày 19-20/10, thời tiết khu vực Hoàn Kiếm có mưa rào, nhiệt độ trong ngày giảm, cao nhất 29-30°C, thấp nhất 22-23°C.

Từ 21-23/10, thời tiết khu vực này mặc dù tạnh ráo trở lại nhưng nhiệt độ xu hướng giảm sâu hơn, cao nhất dao động 26-27°C, thấp nhất 19-20°C. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 15/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin.