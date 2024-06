Tin sáng 15/6: Sự thật về thông tin nữ sinh mất tích bí ẩn đang ở Campuchia; mưa lớn ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Miền Bắc hứng tiếp đợt mưa lớn

Từ đêm 14/6 đến hết ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Ảnh minh hoạ: Vietnnamnet

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn phát đi bản tin mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm 14/6 đến 23/6, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, từ đêm 14/6 đến hết ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng); đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều và đêm 15/6 ở Nam Bộ mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều 16-21/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung và chiều tối và đêm). Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tại Trung Bộ, ngày 15-16/6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sự thật về thông tin nữ sinh mất tích bí ẩn đang ở Campuchia

Thông tin nữ sinh thi vào lớp 10 mất tích đang ở Campuchia là không chính xác. Ảnh: NLĐ

Chia sẻ trên Người lao động, mẹ của nữ sinh mất tích bí ẩn xác nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua về việc đã xác định được nữ sinh này đang ở Campuchia, là không chính xác.

"Vẫn chưa có thông tin gì về cháu, gia đình và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Gia đình cũng đã trực tiếp liên hệ với chủ các tài khoản đăng thông tin về cháu nhưng không liên lạc được" – mẹ của nữ sinh chia sẻ.

Trước đó, đã có nhiều tài khoản Facebook đăng tin đã tìm thấy nữ sinh đi thi vào lớp 10 rồi mất tích bí ẩn. Nơi tìm thấy là ở Campuchia và kêu người nhà nữ sinh liên hệ qua số điện thoại di động.

Một lãnh đạo của Công an TP Châu Đốc xác nhận đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về nữ sinh mất tích khi đi thi vào lớp 10. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tích cực tìm kiếm thông tin của nữ sinh.

Như đã thông tin, vào ngày 4-6, một nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đi thi vào lớp 10 tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa rồi không về nhà.

Gia đình trình báo công an và đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Sắp có tiêu chuẩn cho chung cư mini dưới 7 tầng, nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 14/6, theo Vietnamnet.

Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể hơn, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho hay, đối với các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ (hay được gọi là chung cư mini) có quy mô cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy (PCCC) từ 25m trở lên) sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2022/BXD cùng sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn đã được ban hành vào tháng 10/2023.

Còn đối với các công trình chung cư mini có quy mô dưới 7 tầng (hoặc có chiều cao PCCC dưới 25m), thuộc phạm vi điều chỉnh của TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn.

"Tiêu chuẩn này đang được Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) thẩm định lần 2. Trong đó có quy định chung và quy định chi tiết cho các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ dưới 7 tầng xây mới, hay cải tạo, chuyển đổi công năng, thay đổi mục đích sử dụng, kinh doanh hỗn hợp phải áp dụng quy chuẩn này. Đặc biệt đối với vấn đề an toàn phòng cháy" – ông Ngọc Anh nói.

Nêu vấn đề trong vụ cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh, sửa chữa xe máy điện ở đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người chết xảy ra ngày 24/5, ghi nhận trực tiếp tại hiện trường, ông Ngọc Anh đánh giá, ngôi nhà có 3 tầng rất đơn giản. Nếu tuân thủ về an toàn PCCC thì không có yêu cầu gì cao nhưng toàn bộ sân để thoát khói lại bị bao kín bằng mái tôn. Khi cháy khói bốc lên, không thoát được rồi chui vào các căn phòng khiến nhiều người bị ngạt khói.

"Xây nhà riêng lẻ đối với hộ gia đình 5-7 người ở thì đơn giản. Nhưng khi nhà ở riêng lẻ xây lên rồi cho thuê, có từ 15-20 người vào ở thì phải có yêu cầu khác, cụ thể. Đã kinh doanh thì phải đảm bảo yêu cầu rất chặt chẽ, tránh trường hợp như cháy nhà trọ ở Hà Nội vừa qua. Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn này rất rộng, có thể lên tới hàng triệu nhà ở riêng lẻ. Đối với nhà ở riêng lẻ khi chuyển đổi mục đích hoặc kinh doanh hỗn hợp sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn mới. Các yêu cầu về báo cháy, báo khói cần phải thực hiện nghiêm túc" – ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đối với các chung cư mini hiện hữu đã xây dựng cách đây nhiều năm, ông Ngọc Anh cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, Cảnh sát PCCC Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP.HCM, đã ban hành tài liệu tham khảo hướng dẫn nâng cao an toàn cháy đối với công trình hiện hữu này vào giữa tháng 5.

Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Phú Yên và Ninh Bình là hai địa phương đầu tiên trong cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025.

Theo đó, sở GD&ĐT Phú Yên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025. Theo đó, trường THPT Nguyễn Huệ điểm chuẩn cao nhất là 32,75 điểm, thấp nhất là trường THPT Lê Hồng Phong lấy 14,75 điểm.

Đơn vị này cũng công bố điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Phú Yên có 10 trường THPT công lập trong tỉnh tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh với hơn 6.000 thí sinh.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ở Phú Yên.

Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, trong đó, trường THPT Đinh Tiên Hoàng có điểm chuẩn cao nhất 18,45 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Ninh Bình diễn ra từ ngày 1-3/6, các thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Riêng thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi thêm bài thi môn chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 12.552 thí sinh đăng ký dự thi và tuyển thẳng. Trong đó, có 12.448 thí sinh đăng ký dự thi và 104 thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định (thuộc diện học sinh khuyết tật, vận động viên đoạt giải quốc gia, người dân tộc thiểu số rất ít người).

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ở Ninh Bình

Thu nhập bình quân người lao động cả nước tăng, đạt mức 7,6 triệu đồng/tháng

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, tại hội nghị giao ban công tác tháng 6/2024 của Bộ LĐ-TB&XH, báo cáo tại hội nghị về tình hình lao động - việc làm, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Vũ Xuân Hân cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, có trên 795.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trên 8.000 người được hỗ trợ học nghề. Việc làm và thu nhập của người lao động có tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Thu nhập bình quân của lao động trên cả nước trong quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý 4/2023. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động trên cả nước trong quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý 4/2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 52,7% kế hoạch năm 2024.

Ngành đã tích cực tham mưu các chính sách, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo…

Trong đó, thực hiện trợ cấp xã hội cho hơn 3,3 triệu người. Bộ LĐ-TB&XH cũng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 quyết định hỗ trợ trên 13.000 tấn gạo cho gần 150.000 lượt hộ với gần 900.000 nhân khẩu của 19 tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Về lĩnh vực người có công, trong 5 tháng đầu năm, Bộ LĐ-TB&XH đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 4.400 bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 69 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 4.300 bộ hồ sơ; thực hiện tiếp nhận 453 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Mưa gió lớn kéo sập mái điện mặt trời xuống chợ, nhiều người bỏ chạy

Mưa gió lớn kéo sập mái điện năng lượng mặt trời xuống chợ. Ảnh : Lao động

Vụ việc xảy ra chiều ngày 14/6 ở chợ ngay cư xá Hưng Lợi, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là chợ bán hàng hóa chủ yếu cho công nhân lao động xung quanh cư xá Hưng Lợi.

Thông tin ban đầu, vào khoảng gần 17h cùng ngày, mưa lớn kèm gió xảy ra ở thành phố Tân Uyên.

Tại khu vực chợ ở ngay cư xá Hưng Lợi, mưa gió lớn đã thổi bay mái lợp những tấm pin điện năng lượng mặt trời rơi xuống chợ.

Thời điểm này, có nhiều người đang buôn bán ở dưới chợ. Người dân nhanh chóng bỏ hàng hóa chạy ra ngoài để thoát nạn.

Tại hiện trường, những tấm pin đổ sập xuống chợ. Mái tôn chợ bị đổ sụp, một số cột bê tông xây dựng chợ cũng bị gãy đổ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ việc.

Tối ngày 14.6, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thành phố Tân Uyên cho biết, vụ việc do mưa gió lớn gây ra, rất may không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và khắc phục sự việc.

Người dân chật vật mưu sinh dưới nắng nóng oi bức Dưới thời tiết nắng nóng oi bức, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C, nhiều người dân Hà Nội phải chật vật mưu sinh.