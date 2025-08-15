Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Mới đây, qua rà soát trên không gian mạng, Công an xã Minh Thọ (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 1 nam thanh niên sử dụng Facebook cá nhân có hành vi đăng tải hình ảnh xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Minh Thọ đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản là V.H.H (SN 2008, trú tại thôn Bồ Trang 3, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên). Sau đó lực lượng chức năng mời công dân đến làm việc.

Công an xã Minh Thọ làm việc với nam thanh niên đăng tải hình ảnh chứa nội dung bạo lực.

Quá trình làm việc, nam thanh niên V.H.H thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây hoang mang lo sợ cho người khác và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Cụ thể, nam thanh niên khai nhận, do muốn ra oai thể hiện bản thân nên H. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh có chứa nội dung bạo lực (khoe kiếm Nhật) lên mạng xã hội.

Theo Công an xã Minh Thọ, hành vi của V.H.H là tự phát, không có mục đích chính trị, vi phạm lần đầu, hậu quả chưa nghiêm trọng nên đã tiến hành giáo dục kết hợp tuyên truyền. Cùng với đó, cơ quan công an yêu cầu công dân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và viết cam kết không tái phạm.



