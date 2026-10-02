Tin sáng 2/10: Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu; Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2026

Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày đầu tháng 10, gây mưa ở Bắc Bộ và làm mưa tại Trung Bộ tăng dần.

Tại Bắc Bộ, mưa xuất hiện từ đêm 3/10 và trong ngày 4/10, trong đó mưa lớn nhất được dự báo tập trung vào ngày 4/10. Sau đó, thời tiết chuyển sang hửng nắng, hanh khô vào ban ngày và se lạnh về đêm. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống xấp xỉ 20 độ C.

Ở Trung Bộ, mưa có xu hướng tăng dần từ ngày 4/10 và khả năng đạt mức cao nhất trong ngày và đêm 5/10. Người dân cần đề phòng mưa lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa giảm dần từ ngày 1/10, sau đó có xu hướng tăng trở lại từ khoảng ngày 5/10. Trên vịnh Bắc Bộ, từ rạng sáng 5/10, gió chuyển hướng đông bắc và mạnh lên cấp 6.

Miền Bắc sắp có mưa lớn những ngày tới. Ảnh: PV

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 6/10, Bắc Bộ về cơ bản chuyển sang trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2026

Theo VTC News, từ ngày 1/10, Nghị định 321/2026 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 3.115.000 đồng.

Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng 3.012.000 đồng/tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng/tháng; thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 9.036.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 9.036.000 đồng và phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên 2.524.000 đồng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng 1.807.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Nghị định 335/2026 của Chính phủ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội thêm 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 5/10, thời điểm Nghị định có hiệu lực. Tuy nhiên, người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7.

Vì sao chọn gia đình có 2 con gái để đề xuất chính sách hỗ trợ?

Thông tin trên VOV, Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung để các địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/10, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết, dự thảo đưa ra các hình thức khen thưởng, hỗ trợ để địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể nhằm khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi, thuộc các gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt.

Theo ông Lê Thanh Dũng, việc đưa ra chính sách đối với nhóm gia đình này nhằm hướng tới một "đối tượng đích" cụ thể trong chính sách dân số, qua đó giảm định kiến trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần đưa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế

Ông Dũng đồng thời lưu ý, việc có chính sách dành cho gia đình có con gái không đồng nghĩa với hạn chế quyền quyết định sinh con của các gia đình. Theo ông, quy định hiện nay đã theo hướng để các gia đình chủ động quyết định việc sinh con, từ số con, khoảng cách giữa các lần sinh đến thời điểm sinh con, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình.

Theo Cục trưởng Cục Dân số, do điều kiện kinh tế và ngân sách khác nhau, mỗi địa phương sẽ cân nhắc mức hỗ trợ phù hợp, thay vì áp dụng một mức giống nhau trên cả nước.

Bịa chuyện chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng rồi báo công an, một thanh niên bị xử phạt

Thông tin từ Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với P.V.T (trú tại thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Công an xã Tứ Kỳ nhận được trình báo của anh P.V.T về việc bản thân chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng do uống bia say. Sau đó, nam thanh niên đề nghị công an địa phương hỗ trợ thu hồi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Tứ Kỳ nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, qua phối hợp với ngân hàng và làm việc với các bên liên quan, công an xã xác định, trên thực tế anh T đã tự nguyện cho người quen mượn tiền nhưng bịa chuyện chuyển khoản nhầm để tránh mâu thuẫn gia đình. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nam thanh niên P.V.T bị xử phạt về hành vi báo tin giả. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, Công an xã Tứ Kỳ đã ra quyết định xử phạt P.V.T số tiền 3,5 triệu đồng theo quy định pháp luật

Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ công bố 62 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Theo VTV, Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BNV về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ. Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ bao gồm:

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (13 TTHC): Bao gồm các thủ tục liên quan đến việc công nhận ban vận động thành lập hội, thành lập hội, tổ chức đại hội, phê duyệt điều lệ, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, giải thể hội; đồng thời bao gồm các thủ tục về thành lập, hoạt động, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể quỹ.

Lĩnh vực Công chức - Viên chức (05 TTHC): Quy định các thủ tục về thi tuyển, xét tuyển công chức; tuyển chọn chuyên gia, Kiến trúc sư trưởng và Tổng công trình sư.

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (12 TTHC): Gồm cấp, đổi, điều chỉnh Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đăng ký hợp đồng lao động; hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết rủi ro, tranh chấp phát sinh.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BNV về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ.

Lĩnh vực Việc làm (08 TTHC): Tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép làm việc cho lao động nước ngoài, công dân tham gia các chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ; báo cáo chuyên gia KH&CN và công nhận chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động (10 TTHC): Thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên; giải quyết giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lĩnh vực Người có công (11 TTHC): Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"; tiếp nhận, nuôi dưỡng người có công tại cơ sở quản lý; giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, cán bộ đi chiến trường B, C, K.

Lĩnh vực Lưu trữ (02 TTHC): Quy định việc sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng và công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt.

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (01 TTHC): Thủ tục kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Xử lý xe taxi vi phạm nhiều lỗi, tổng mức phạt hơn 114 triệu đồng

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 279, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một tài xế taxi vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông, dẫn đến tổng mức xử phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện lên tới 114,4 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, ngày 27/9/2026, tại Km108+500 Quốc lộ 279, thuộc xã Văn Bàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thực hiện kiểm soát tốc độ bằng thiết bị chuyên dụng và phát hiện xe taxi Xanh SM mang biển kiểm soát 24H-016.XX lưu thông với tốc độ 57 km/h tại khu vực quy định tối đa 50 km/h.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là anh P.A.L. (SN 1997, trú tại xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai).

Phương tiện vi phạm hành chính. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác xác định tài xế này đã có 3 hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không có giấy phép lái xe; sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực.

Với các lỗi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện với tổng số tiền 22,4 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện là Công ty cổ phần D.CN&T.M. Doanh nghiệp này bị xử phạt về hai hành vi gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt 58.000.000 đồng; đưa phương tiện sử dụng giấy tờ đăng ký xe đã hết hiệu lực, mức phạt 34.000.000 đồng.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phù hiệu vận tải. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với cả người điều khiển và chủ phương tiện trong vụ việc là 114,4 triệu đồng.