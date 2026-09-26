Tin sáng 26/9: Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày cuối tháng 9 vẫn có thời điểm nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. Từ đầu tháng 10, mưa dông xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ giảm nhẹ.Cụ thể, ngày 26/9, Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, cao nhất 34 độ C.

Ngày 27/9, Hà Nội có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, cao nhất 32 độ C; Ngày 28/9, thời tiết có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 33 độ C; Ngày 29/9, Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 34 độ C; Ngày 30/9, thời tiết có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 34 độ C; Ngày 1/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C; Ngày 2/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; Ngày 3/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C; Ngày 4/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội chiều 25/9. Ảnh: PV

Như vậy, trong những ngày cuối tháng 9, Hà Nội vẫn có những ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C, tập trung vào ngày 26, 29 và 30/9. Sau đó, từ 1/10, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 31-32 độ C, đồng thời mưa dông xuất hiện trở lại và kéo dài trong những ngày đầu tháng 10.

Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn

Thông tin trên VOV, Bộ GD-ĐT vừa gửi dự thảo tới các sở GD-ĐT và một số đại học, trường đại học có trường THPT để tiếp tục lấy ý kiến. Theo dự thảo, sở GD-ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10 đối với từng trường hoặc nhóm trường.

Đối với trường THPT không chuyên, dự thảo đề xuất tổ chức thi 2 môn là Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như hiện nay. Theo đó, môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; môn Toán có thời gian làm bài 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Đề xuất này là thay đổi đáng chú ý so với quy chế hiện hành. Hiện kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do sở GD-ĐT từng địa phương lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân khi tạo ảnh AI 'thập niên 80'

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh "thập niên 80", thu hút nhiều người dùng tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh bắt mắt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Theo cơ quan công an, khi tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt cho bên thứ 3. Đây là loại dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng vào các mục đích mà người dùng không kiểm soát được.

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng hình ảnh cá nhân để tạo ảnh, video giả mạo danh tính, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI "thập niên 80". Ảnh: TL.

Ngoài ra, việc công khai các thông tin cá nhân có thể lọt vào khung ảnh như: Căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập hoặc biển số xe cũng tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu để phục vụ vào hoạt động lừa đảo.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Quảng Ninh) khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Cục CSGT nêu lý do bỏ làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Theo VTC News, chiều 25/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về đề xuất chuyển đổi làn khẩn cấp của đường Vành đai 3 trên cao thành làn xe chạy, không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Theo đại diện Cục CSGT, phương án tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều được đề xuất trong bối cảnh Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn. Lưu lượng thực tế vượt xa thiết kế ban đầu, khiến tuyến đường thường xuyên quá tải. Vào giờ cao điểm, lưu lượng có thời điểm lên khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần thiết kế.

Việc nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện hữu nhằm khai thác hiệu quả hơn năng lực tuyến, duy trì dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong đó phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT thông tin tại hội nghị.

Cùng đó phải tăng cường giám sát giao thông bằng camera, qua trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố. Khi xảy ra sự cố thì phải tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên và giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất.

Cháy nhà ở Hà Nội sau khi đốt vàng mã cúng rằm Trung thu

Khoảng 12h07 ngày 25/9, trên địa bàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra cháy tại nhà dân ở số 38, ngõ 85 Xuân Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội sau đó điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại cơ sở triển khai dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở Hà Nội sau khi chủ nhà đốt vàng mã trong dịp Trung thu, rất may không có thiệt hại về người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ việc chủ nhà đốt vàng mã sau khi thắp hương cúng rằm Trung thu. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ cháy, thống kê thiệt hại về tài sản và xử lý theo quy định.

Thay đổi mới nhất bài thi IELTS tại Việt Nam áp dụng từ tháng 10

IDP - một trong hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam vừa công bố tính năng mới cho hình thức thi trên máy tính. Theo đó, thí sinh có thể lựa chọn viết câu trả lời trên giấy đối với phần thi Writing (kỹ năng Viết). Tính năng này được giới thiệu từ giữa năm 2026, thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia và áp dụng tại Việt Nam từ tháng 10/2026.

Với kỹ năng Đọc, Nghe, thí sinh vẫn làm bài qua máy tính như hiện tại, còn phần thi Nói sẽ thi trực tiếp với giám khảo. Việc bổ sung tính năng mới cho phép thí sinh kết hợp ưu điểm của hình thức thi trên máy tính với việc viết tay ở phần Writing.

Lần đầu tiên, thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể vừa nhận kết quả nhanh, trải nghiệm quy trình thi hiện đại, vừa lựa chọn thực hiện phần thi Writing bằng hình thức viết tay quen thuộc, phù hợp với sở thích cá nhân.

IELTS cho phép thi Viết trên giấy từ tháng 10 năm nay. Ảnh: IDP

Các dạng bài, cách chấm điểm và thời gian làm bài phần Viết không thay đổi giữa hai hình thức. Thí sinh chọn viết phần Viết trên giấy vẫn nhận kết quả trong một đến năm ngày và phiếu kết quả IELTS không ghi rõ thí sinh làm phần Viết trên giấy hay trên máy. Nếu dùng tính năng Thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), người dự thi phải làm bài theo cùng hình thức đã chọn ban đầu.

Đánh giá về bước điều chỉnh này, ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP cho biết, khả năng thể hiện tốt trong kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi. Việc thực hiện phần thi viết bằng bút và giấy có thể giúp một số thí sinh giảm bớt căng thẳng, từ đó tập trung trình bày ý tưởng một cách rõ ràng.