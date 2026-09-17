Tin sáng 17/9: 5 nhóm người được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT; Trường học được thu những khoản nào năm học 2026-2027?

5 nhóm người được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, trước khi hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền duyệt, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Theo dự thảo, mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT sẽ được điều chỉnh tăng với một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và người tham gia theo diện hộ gia đình.

Bộ Y tế cho biết các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối của Quỹ BHYT và ngân sách Nhà nước. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trường học được thu những khoản nào năm học 2026-2027?

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và chống tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2026-2027 gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo hướng dẫn, đối với các cơ sở giáo dục công lập (không bao gồm hệ chất lượng cao), danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải tuân thủ nghiêm Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND và Văn bản 45/UBND-KGVX. Đáng chú ý, cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học sẽ được triển khai theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND. Đối với các trường công lập chất lượng cao, các khoản thu chi thực hiện theo tiêu chí riêng do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trường dân lập, tư thục quản lý nguồn thu theo quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, hạ tốc độ trên Vành đai 3 Hà Nội

Trước tình trạng tuyến Vành đai 3 (Hà Nội) thường xuyên quá tải, Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến. VTC News đưa tin.

Theo đề xuất, các phương tiện sẽ được tổ chức lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Cùng với đó, tốc độ khai thác được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng giảm và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Theo Cục CSGT, việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt và góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.

Sản phụ sinh con tại nhà giữa vùng lũ chia cắt

Ngôi sao cho biết khoảng 6h06 ngày 16/9, chị Lượng, sinh năm 2005, trú thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ, bắt đầu chuyển dạ. Gia đình dự định đưa chị đến bệnh viện nhưng không thể di chuyển do nước lũ dâng cao.

Theo Thông tin Chính phủ, mưa lớn khiến hai tràn trên tuyến đường từ nhà chị Lượng đến bệnh viện bị ngập sâu, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động công an, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Do phương tiện không thể tiếp cận trực tiếp, một số cán bộ và nhân viên y tế mặc áo phao, men theo đường mương để đến nhà sản phụ.

Lực lượng chức năng vượt qua mương để hỗ trợ sản phụ sinh tại nhà

Trước tình trạng chị Lượng đã chuyển dạ và chưa thể đưa đến bệnh viện, nhân viên y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ chị sinh con ngay tại nhà. Bé gái sau đó chào đời an toàn và được gia đình đặt tên Tố Uyên. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Năm nay còn 1-2 cơn bão có thể đổ bộ nước ta

Tiền Phong dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong bối cảnh siêu El Nino, từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trạng thái El Nino đang ở cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 là 2 độ.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98%.

Trong bối cảnh đó, theo ông Khiêm, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (với khoảng 5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta).