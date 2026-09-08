Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa được dự báo là không quá mạnh.

Dưới tác động của khối không khí lạnh, khoảng từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau đó mưa sẽ giảm nhanh. Ngày 10-12/9, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ C.

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Ngoài không khí lạnh từ ngày 9/9, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong khoảng ngày 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 70-80%; sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%).

Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Công an TP Quảng Ninh vừa thông tin, đầu năm học mới, khi các trường triển khai nhiều khoản thu, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm… các đối tượng xấu có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Quảng Ninh), các đối tượng thường thu thập thông tin về học sinh, phụ huynh từ mạng xã hội hoặc các hội, nhóm lớp. Sau đó, chúng sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin và tiếp cận nạn nhân.

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể tự xưng là giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, kế toán hoặc đại diện nhà trường, rồi gửi thông báo yêu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, tài liệu học tập, đăng ký bảo hiểm, tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc nhận các khoản hỗ trợ đầu năm học.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh nhà trường, giáo viên lừa đảo đầu năm học mới. Ảnh: CAQN

Tinh vi hơn, kẻ xấu còn sử dụng hình ảnh, tên và thông tin cá nhân của giáo viên; lấy logo, tên trường để lập tài khoản hoặc nhóm trò chuyện giả mạo, khiến phụ huynh khó nhận biết. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, quét mã QR hoặc cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan công an khuyến phụ huynh tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ, ảnh giấy tờ tùy thân hay thông tin đăng nhập qua điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện K Tân Triều

Theo đó, Công an phường Thanh Liệt, TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của bà H.T.D. (sinh năm 1965, thường trú tại Hải Phòng) về việc bị mất trộm một túi xách, bên trong có điện thoại di động, khi đang chờ khám bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp điều tra, truy xét và triệu tập đối tượng Đ.V.Đ. (sinh năm 1981, thường trú tại Ninh Bình) đến trụ sở để làm việc.

Đối tượng Đ.V.Đ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Đ.V.Đ. khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở trộm cắp tài sản, lấy điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Đ.V.Đ. có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đã lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đ.V.Đ. để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vi khuẩn Salmonella trong nhân bánh mì khiến 254 người ngộ độc tại An Khê, Gia Lai

Cụ thể, báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai xác định, thức ăn gây ngộ độc là bánh mì thập cẩm được bán tại Hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 Quang Trung, phường An Khê.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại cơ sở để kiểm nghiệm.

Qua đây, phát hiện Salmonella spp trong 3 mẫu gồm pa tê, khô gà và chả cá chiên. Đây đều là các thành phần dùng chế biến bánh mì thập cẩm.

254 người ở An Khê - Gia Lai bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Tất cả các trường hợp ngộ độc đều đã ăn bánh mì mua tại cơ sở này trong khoảng từ 20 giờ ngày 23/8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24/8.

Người bệnh chủ yếu có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt và mệt mỏi; một số trường hợp đau đầu. Thời gian ủ bệnh tập trung từ 4 đến 36 giờ.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24/8. Đến chiều 28/8, tổng cộng 254 người đã đến khám và điều trị, gồm 214 bệnh nhân điều trị nội trú, 36 người điều trị ngoại trú và 4 trường hợp phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Đến 13 giờ ngày 3/9, toàn bộ 254 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện, không có trường hợp tử vong. Vụ ngộ độc thực phẩm được xác định kết thúc tại thời điểm bệnh nhân cuối cùng rời viện. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đề nghị UBND phường An Khê xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Không bằng lái vẫn 'đánh võng' rồi khoe clip, nam thanh niên bị xử phạt

Theo VTC News, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa xử lý nam thanh niên không có giấy phép lái xe nhưng vẫn sử dụng xe máy, lạng lách, đánh võng và đăng clip lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Thác Bà xác minh một video ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Trong đoạn video, người cầm lái xe máy biển số 21EA-261.XX có hành vi lạng lách, đánh võng. Nam thanh niên này và người ngồi phía sau đều không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh sau đó được đăng tải trên Facebook.

Ba trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng số tiền là 25,5 triệu đồng. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế xe máy là B.V.Q. (SN 2005, trú tại thôn Linh Môn, xã Thác Bà). Trước đó, khoảng 12h ngày 2/9, L.V.P. (SN 2005, cùng trú tại thôn Linh Môn) mượn xe máy của chú ruột là L.V.S. để sử dụng dù không có giấy phép lái xe.

Sau đó, P. giao xe cho Q. sử dụng. Khoảng 16h cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Vũ Linh, xã Thác Bà, Q. chạy xe lạng lách, đánh võng. Thời điểm này, Q. và P. đều không đội mũ bảo hiểm. Ngày 5/9, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp liên quan.

Trong đó, B.V.Q. bị phạt tổng cộng 13 triệu đồng với 4 lỗi, gồm lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. L.V.P. bị phạt 3,5 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe và chở người không đội mũ bảo hiểm.

Chủ xe L.V.S. bị phạt 9 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 25,5 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa bán "vé cào trúng thưởng" xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo VTV, ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập chuyên án, đấu tranh, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các ngân hàng thương mại tiến hành xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện các Fanpage, tài khoản Facebook "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên tổ chức livestream bán "vé cào trúng thưởng", có dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, dàn dựng các tình huống trúng thưởng và tạo giao dịch chuyển khoản giả để tạo lòng tin.

Trang Facebook và các hình ảnh do các đối tượng sử dụng để quảng bá, livestream, giới thiệu các "combo", "thẻ cào may mắn", tuyển đại lý... nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Khi người tham gia chuyển tiền mua các gói "vé cào" hoặc nộp thêm tiền với lý do nhận thưởng, các đối tượng không thực hiện trả thưởng mà chiếm đoạt số tiền đã nhận. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Đặng Ngọc Thạch (sinh năm 1992, trú tại xã Lục Yên) và Trương Việt Nguyễn (sinh năm 2004, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là những người cầm đầu, tổ chức hoạt động của đường dây. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm riêng, đồng thời phối hợp với nhau thực hiện hành vi lừa đảo.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha (sinh năm 2004, trú tại xã Lục Yên); Hoàng Tuấn Vũ (sinh năm 2004); Hoàng Quốc Cường (sinh năm 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Khi nhóm đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, Ban Chuyên án phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan, xác định đầy đủ số người bị hại, số tiền bị chiếm đoạt và thu hồi tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.