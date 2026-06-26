Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.
Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày từ hôm nay 26 đến ngày mai 27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.
Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?
Thông tin trên VTV, Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương theo từng ngạch, bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6-1,9 triệu đồng so với hiện nay.
Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới.
Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem là bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương, nhằm từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm, phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.
Từ 1/7, ai phải giải trình khi tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên?
Báo Thanh niên cho biết, Tại khoản 12 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng quy định "kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỉ đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập".
Tại khoản 13 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng cũng nêu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác, khi phát hiện có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỉ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.
Đây là những quy định bổ sung về kê khai biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.
Như vậy, từ ngày 1/7/2026, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, khi có biến động tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên phải giải trình, thay vì mức 300 triệu đồng như trước đây.
Theo điều 34 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng, thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân; Sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, người giữ chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
Công an Hà Nội xác minh vụ cô gái trẻ bị shipper hành hung
Ngày 25/6, Công an phường Láng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh.
Vụ việc được ghi lại qua camera an ninh vào ngày 23/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi hành hung là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân, tính chất vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Học sinh Hà Nội bắt đầu xác nhận nhập học lớp 10
VOV cho hay, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên có thể xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để thực hiện các bước xác nhận theo hướng dẫn. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đến trực tiếp trường THPT nơi trúng tuyển để hoàn tất thủ tục.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là không có nguyện vọng theo học tại trường đã trúng tuyển và không được tham gia đợt tuyển sinh bổ sung từ ngày 4/7 đến 6/7.
Đối với các trường THPT tư thục, trường chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc xác nhận nhập học được thực hiện trực tiếp tại đơn vị tuyển sinh, trong cùng khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 27/6.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo học sinh, phụ huynh theo dõi sát các mốc thời gian và hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học đúng quy định để bảo đảm quyền lợi trúng tuyển.
Xử phạt tài xế ô tô độ đèn pha, rọi loá mắt người đi ngược chiều
Theo VTC News, từ thông tin phản ánh của người dân về trường hợp ô tô biển số 29E-6X2.XX có hành vi lắp thêm đèn phía trước, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý.
Ngày 25/6, Đội CSGT đường bộ số 5 mời lái xe Đ.Đ.B. (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) đến làm việc.
Tại cơ quan công an, tài xế B. thừa nhận khoảng 22h ngày 22/6, anh lái xe ô tô lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định đi trên đường đê Phù Đổng.
Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế B. về hành vi "Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước" theo điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định 168/2024. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt tiền 1-2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, việc tự ý lắp thêm đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.
Cục CSGT khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và đúng pháp luật.
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