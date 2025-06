Tin sáng 20/6: Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng; Từ 1/7, hơn 1,2 triệu người không có lương hưu sẽ được nhận khoản tiền này hằng tháng

Tin sáng 19/6: Tin vui cho hàng triệu người không có lương hưu; Hà Nội ứng dụng bản đồ số giúp tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/7/2025 sẽ có thêm 4 nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Ban Chỉ đạo thi Thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị thông tin tới thí sinh và phụ huynh về bản đồ số để tra cứu và sử dụng trong kỳ thi sẽ diễn ra vào tuần tới.

Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông trong chiều tối và đêm 20/6.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ; đồng thời gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, nên Bắc và Nam Bộ có đợt mưa lớn.

Cụ thể, từ chiều tối 20-22/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, miền Bắc, dù có mưa lớn vào chiều tối và đêm, nhưng ban ngày vẫn có nắng gián đoạn và khá oi bức với mức nhiệt cao nhất đến trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 50mm.

Đồng thời, ngày 20/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 21/6, từ Nghệ An đến Huế 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Riêng thời tiết Hà Nội 20/6, cũng ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đối với khu vực nắng nóng, lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4°C, thậm chí hơn, tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. Do nắng nóng kéo dài và độ ẩm thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, có thể xảy ra cháy tại khu dân cư và cháy rừng. Nguy cơ mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Từ 1/7, hơn 1,2 triệu người không có lương hưu sẽ được nhận khoản tiền này hằng tháng

Hình minh họa

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1/7) quy định trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

Theo đó, khi Luật chính thức có hiệu lực, độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ giảm 5 tuổi so với tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi hiện hành (80 tuổi). Do vậy, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Các trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hằng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hằng tháng với mức cao hơn.

Trong thời gian hưởng trợ cấp hưu trí, họ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

Theo dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội thì mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo đề xuất là 500.000 đồng/tháng.

Khi có hiệu lực từ ngày 1/7, riêng chính sách này sẽ có hơn 1,2 triệu người cao tuổi được thụ hưởng trợ cấp. Dự kiến ngân sách sẽ chi 4.000-5.000 tỷ đồng mỗi giai đoạn.

Như vậy, so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, để hỗ trợ cho người cao tuổi không đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, nhằm góp phần bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn tài xế chèo kéo nhằm "chặt chém" khách ở bến xe

Chiếc xe Ngọc Anh dùng để chạy taxi chở khách.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân ở Lào Cai.

Thái Ngọc Anh là tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của 2 người vùng cao khi chở họ từ khu vực đường Vành đai 3 (Hà Nội) tới đường nối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiếp tục làm rõ hành vi của 2 lái xe ôm cùng 1 người đàn ông khác liên quan. Trong đó tài xế xe ôm cũng thu của 2 nạn nhân 700.000 đồng cho một quãng đường ngắn.

Vụ việc 2 người vùng cao bị tài xế xe ôm và taxi "chặt chém" khiến nhiều người bức xúc.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cưỡng đoạt tài sản mà tài xế xe ôm, taxi áp dụng để lừa khách tại bến xe Mỹ Đình, Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an Phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) cho biết, tài xế thường có hành vi tự ý chèo kéo khách, đặc biệt là người không thông thạo đường phố, mới đến Hà Nội.

Ngoài ra, tài xế không báo trước giá, khi lên xe thì di chuyển lòng vòng, sau đó thu phí rất cao, gấp nhiều lần thực tế.

Thủ đoạn khác là họ giả danh xe ôm công nghệ, không đặt qua ứng dụng, một số trường hợp đe dọa, gây áp lực tâm lý để nạn nhân buộc phải trả tiền, điển hình như vụ "chặt chém" 2 người dân Lào Cai vừa qua.

Nạn nhân bị lừa thường là người vùng cao, người từ các tỉnh xa xôi đến Hà Nội. Họ không ở Hà Nội, không ở quanh bến xe nên tiếp cận thông tin tuyên truyền còn hạn chế.

Để rút kinh nghiệm, phòng ngừa, không để xảy ra trường hợp tương tự, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 khuyến cáo người dân khi đến bến xe Mỹ Đình không sử dụng dịch vụ taxi, xe ôm không rõ nguồn gốc.

"Người dân ưu tiên sử dụng các hãng xe công nghệ uy tín qua ứng dụng điện thoại và kiểm tra thông tin lái xe, biển số khớp với thông tin trên ứng dụng. Người dân nên hỏi giá trước khi lên xe, nếu là taxi truyền thống thì đề nghị bật đồng hồ tính cước", Trung tá Nguyễn Quang Chung lưu ý.

Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi theo người lạ, chèo kéo, dụ dỗ với lời mời xe rẻ, đi gần, không lo tắc. Nếu có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, người dân liên hệ ngay lực lượng công an phường hoặc bảo vệ bến xe.

Trung tá Nguyễn Quang Chung cho hay, thời gian tới, công an phường phối hợp cùng Ban quản lý bến xe Mỹ Đình tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại bến xe để người dân cảnh giác, tránh trường hợp bị lừa như 2 nạn nhân người vùng cao mới đây.

Nguồn gốc hàng ngàn chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam

Hàng ngàn chai nước mắm hết hạn sử dụng bị đổ bỏ





Ngày 19/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều tra, làm rõ thông tin người dân phát hiện lượng lớn nước mắm, nước chấm đóng chai bị vứt bỏ trên địa bàn xã Tam Thái.

Ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết đã tiếp nhận thông tin báo cáo sơ bộ từ UBND xã Tam Thái, UBND huyện đã yêu cầu công an điều tra, làm rõ nguồn gốc số nước mắm trên để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Chính cho biết thêm, trên địa bàn huyện lâu nay không có cơ sở nào sản xuất nước mắm đóng chai được cấp phép.

Trong sáng 19/6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt tại thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thực tế tại hiện trường cho thấy có đến vài ngàn sản phẩm được thu gom, chất gần đầy chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an xã. Đứng ở gần, mùi hôi giống mùi nước mắm bốc lên nồng nặc.

Đa phần sản phẩm bị vứt bỏ có bao bì ghi là nước mắm, nước chấm, có một vài chai tương ớt loại lớn. Thông tin trên nhãn mác cho thấy các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng. Các sản phẩm này do một công ty thủy sản có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa sản xuất.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 18/6, một số người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ khi phát hiện lượng lớn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống vứt bỏ trong bụi rậm.

Người phụ nữ bị lừa 1,2 tỷ đồng vì giữ bí mật cho 'người cùng quê' trên mạng

Người phụ nữ kết bạn với người cùng quê trên Facebook và được yêu cầu tham gia cá cược với điều kiện "tuyệt đối giữ bí mật", sau đó bà bị lừa 1,2 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với số tiền thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.

Theo trình bày của bà T.T.H (ngụ phường 9, TP Vĩnh Long), có một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook chủ động kết bạn với bà và tự xưng là "người cùng quê" để tạo lòng tin.

Sau một thời gian trò chuyện, tạo dựng mối quan hệ thân thiết, đối tượng bắt đầu vay tiền với lý do đang làm thủ tục tại sân bay nhưng bị khóa tài khoản ngân hàng nhờ bà H chuyển giúp 60 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dựng lên một kịch bản lừa đảo tinh vi khi tự nhận mình là "kỹ thuật viên" trong một sòng bạc lớn tại Macao, phát hiện "lỗ hổng" trong hệ thống cược giúp thắng lớn. Đối tượng rủ bà H. tham gia cùng với điều kiện "tuyệt đối giữ bí mật".

Tin tưởng, bà H. thực hiện nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản do đối tượng chỉ định. Bà H. trình bày, qua các đường link giả mạo do đối tượng cung cấp, bà thấy tài khoản cá cược "ảo" của mình hiển thị số dư hơn 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi muốn rút tiền thì được yêu cầu nộp thuế 10% - tương đương 500 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân 100 triệu đồng.

Người phụ nữ này vay mượn tiền của người thân để chuyển tiền cho đối tượng. Đến lúc, bà giải thích lý do vay mượn tiền thì được người thân cảnh báo bị lừa đảo. Lúc này, bà H. mới phát hiện mình bị lừa nên trình báo cơ quan chức năng. Tổng số tiền bà H. bị chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, làm rõ theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn với người lạ trên mạng xã hội; không chuyển tiền cho người lạ quen biết qua mạng, dù họ tự xưng là đồng hương, bạn bè hay đồng nghiệp. Tuyệt đối không tham gia bất kỳ hình thức đánh bạc, cá cược hoặc đầu tư tài chính trá hình nào qua các website trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Rắn cạp nia chui từ điều hoà, bò qua người cắn bé gái nguy kịch

Vừa qua, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình) đã tiếp nhận trường hợp bé N.A.N (7 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) nhập viện sau khi bị rắn cạp nia cắn.

Theo lời người nhà kể lại, trẻ ngủ một mình trên tầng 2, khoảng 3h sáng cùng ngày một con rắn cạp nia chui ra từ điều hòa rồi bò lên người trẻ. Đến khoảng 7h sáng, thấy trẻ có biểu hiện lạ, gia đình đã lập tức đưa trẻ đi cấp cứu.

Trẻ nhập viện trong tình trạng sụp mí, liệt màn hầu, nói khó, hạn chế há miệng, nôn khan, vùng đùi phải có vết cắn, kèm theo tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh. Gia đình cung cấp hình ảnh con rắn, các bác sĩ đã nhận định đây là một trường hợp ngộ độc do rắn cạp nia cắn.

Bệnh nhân ngay lập tức được xử trí đặt nội khí quản và chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tài - Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, đây là một trường hợp ngộ độc rất điển hình do rắn cạp nia cắn. Cạp nia thuộc họ rắn hổ nên hầu hết các trường hợp bị rắn cạp nia cắn sẽ bị liệt cơ dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực với các biện pháp cấp cứu hồi sức, đặc biệt là thở máy.

Theo các chuyên gia, một số loài động vật khác có thể chui vào điều hòa như: Gián, thằn lằn, chuột… gây chập thiết bị, nghiêm trọng hơn là đe dọa tính mạng con người. Chúng thường chui qua lỗ thông tường từ trong ra ngoài khi thợ lắp đặt không bịt lỗ này, theo đường ống thải hoặc cửa thông gió điều hòa chui ra.

Khi có tiếng động lạ, người dân không nên tự động mở nắp điều hòa, dẫn đến bị rắn cắn và giật điện. Thay vào đó, người dân cần ngắt điện, gọi thợ bảo hành hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Người tiêu dùng nên bảo dưỡng điều hòa định kỳ 4-5 tháng/lần, vệ sinh dàn nóng, cục lạnh, chặt bớt cây cối rậm rạp xung quanh nhà. Đặc biệt người dân không nên lắp đặt dàn nóng điều hòa quá gần mái nhà, cây xanh. Đồng thời, khi khoan tường đưa dây đồng, ống thoát nước vào dàn điều hòa, người thợ phải kiểm tra lại khe hở tại vị trí đó; dùng tấm chắn mắt lưới nhỏ để bít các lỗ hở nhằm tránh những loài vật như chuột, rắn... bò vào nhà qua đường này.