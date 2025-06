Tin sáng 19/6: Tin vui cho hàng triệu người không có lương hưu; Hà Nội ứng dụng bản đồ số giúp tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Tin vui cho hàng triệu người không có lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 1/7/2025 sẽ có thêm 4 nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Việc mở rộng đối tượng này cho thấy, hệ thống an sinh xã hội ngày càng toàn diện, công bằng và hiệu quả, thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Thêm nhiều nhóm đối tượng không có lương hưu sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, từ ngày 1/7/2025 (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, 4 nhóm đối tượng mới sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí gồm:

1. Dân quân thường trực.

2. Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

(3) Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Lần đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số giúp phụ huynh, học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt góp phần hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin Điểm thi và dẫn đường đến điểm thi, ngày 18/6, Ban Chỉ đạo thi Thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị thông tin tới thí sinh và phụ huynh về bản đồ số để tra cứu và sử dụng trong kỳ thi sẽ diễn ra vào tuần tới. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Bản đồ số cho phép người truy cập địa chỉ https://ioc.hanoi.gov.vn/map/dia-diem-thi-tot-nghiep-thpt tìm kiếm địa điểm thí sinh dự thi trên toàn thành phố với đầy đủ thông tin về địa chỉ điểm thi, số phòng thi, số điện thoại trực thi...

Trẻ bị chó cắn tăng dịp hè: Cảnh báo nguy cơ từ vật nuôi trong nhà

Những ngày đầu hè, số ca trẻ nhỏ bị chó cắn có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều trường hợp tổn thương nặng và có nguy cơ mắc bệnh dại. Theo ghi nhận từ Phòng Tiêm chủng vắc xin – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hầu hết các ca bệnh đều xuất phát từ sự chủ quan trong quản lý, chăm sóc vật nuôi tại gia đình.

Trao đổi với VietTimes vào chiều 18/6, đại diện Bệnh viện cho biết chỉ từ đầu tháng 6 đến nay Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 40 trường hợp bị chó cắn, tăng 20% so với cùng kỳ.

Mùa hè là thời điểm trẻ em thường xuyên chơi ngoài trời, trong khi nắng nóng khiến vật nuôi dễ bị kích động, hung dữ hơn. Các chuyên gia cảnh báo: không để trẻ nhỏ chơi gần chó mèo, đặc biệt là chó lạ hoặc khi vật nuôi đang ăn, ngủ, trông con hoặc có dấu hiệu hung hãn. Khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước bằng xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát trùng và đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn và tiêm phòng.

Với vật nuôi cắn người, dù đã tiêm phòng, vẫn cần được theo dõi trong 10–15 ngày. Nếu có biểu hiện bất thường hoặc chết, người bị cắn phải hoàn tất phác đồ tiêm phòng dại. Bên cạnh đó, các gia đình nên tiêm vắc xin phòng dại định kỳ cho chó mèo, tuyệt đối không thả rông và cần xích, rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Hơn 1.000 shipper, tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông

Từ ngày 15/5 đến 14/6, cảnh sát giao thông cả nước tập trung xử lý 1.193 shipper, tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông. VnExpress đưa tin.

Đối với shipper (người giao hàng), cảnh sát phát hiện 498 trường hợp vi phạm, trong đó 6 người vi phạm nồng độ cồn, 8 người không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, một số bị phạt vì che biển số, chở quá tải trọng quy định; trừ điểm giấy phép lái xe trên môi trường điện tử tổng 52 điểm.

Đối với tài xế xe ôm công nghệ, cảnh sát xử lý 695 trường hợp vi phạm, trong đó 4 người vi phạm nồng độ cồn, 3 người dương tính với ma túy, 13 người không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cảnh sát cũng đã tước giấy phép lái xe 9 trường hợp, tạm giữ 11 phương tiện và trừ tổng cộng 69 điểm giấy phép lái xe.

Một tài xế xe công nghệ bị CSGT dừng xe kiểm tra trên đường phố Hà Nội, hồi tháng 1. Ảnh:

Các shipper và tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra phổ biến tại thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

2 người bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng từ chối nhận tiền ủng hộ, mong "những hoàn cảnh khó khăn khác được giúp đỡ"

Liên quan đến vụ việc hai người dân vùng cao bị một số tài xế xe ôm và taxi "chặt chém" số tiền gần 5 triệu đồng sau khi xuống Hà Nội chữa bệnh cho con nhỏ, mới đây, người đăng tải câu chuyện, anh X.T đã chia sẻ thông tin bất ngờ: cả hai nạn nhân trong vụ việc đã từ chối nhận tiền ủng hộ từ cộng đồng. Thông tin từ Phụ nữ Số cho hay.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, anh T. cho biết, dù đang còn nợ của ngân hàng 50 triệu và vay thêm 40 triệu từ người thân cho lần điều trị này nhưng anh Giàng Hồ cùng thím là chị Cư Mủa - hai nạn nhân trong vụ việc vẫn quyết định từ chối tiền ủng hộ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hành động từ chối nhận tiền trong hoàn cảnh vẫn còn nặng gánh nợ nần của hai người đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nể phục.

Đợt mưa lớn mới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Nhận định thời tiết từ đêm 20-28/6, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ từ đêm 20 đến đêm 21/6, tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm). VTC New đưa tin.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới xuất hiện mưa liên tiếp. Nguồn: NCHMF

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng mạnh còn kéo dài đến 22/6; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cụ thể, ngày 19-20/6, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đối với các khu vực còn lại trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động nên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.