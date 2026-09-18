Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Hà Nội mưa ngập, nhiều trường cho học sinh nghỉ, chuyển sang học online

Sáng sớm 17/9, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đăng thông báo khẩn gửi đến phụ huynh, học sinh. Theo đó, do mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị úng ngập, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi di chuyển, toàn trường sẽ chuyển sang học trực tuyến trong ngày 17/9.

Hà Nội hứng mưa lớn liên tiếp từ đêm qua đến sáng nay (17/9). Ảnh: T.H

Các tiết học được thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ hướng dẫn học sinh truy cập lớp học qua các kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh ưu tiên bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kịp thời nếu có điều chỉnh tiếp theo.

Tương tự, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng gửi thông báo khẩn đến phụ huynh: do mưa ngập, nhà trường tổ chức học online ngày 17/9.

Trường tiểu học và THCS Newton thông báo để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho học sinh, nhà trường lùi tiết 1 bắt đầu từ 8h để tạo điều kiện cho các gia đình chủ động hơn trong việc di chuyển và đảm bảo an toàn cho các con.

Đối với học sinh tại các khu vực bị ngập khiến việc di chuyển đến trường gặp khó khăn, phụ huynh có thể cho con học tại nhà và thông báo với giáo viên chủ nhiệm trước 7h sáng.

Chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai.

Ảnh minh họa.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và tài sản nhà trường, Sở đề nghị các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các phương án phòng ngừa, ứng phó kịp thời với bão, mưa lớn cùng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các nhà trường có trách nhiệm cập nhật liên tục dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến dông, lốc, sét, ngập úng, đồng thời duy trì chế độ trực ban và đầu mối thông tin để sẵn sàng xử lý tình huống.

Dựa trên tình hình thực tế, các đơn vị chủ động rà soát hạ tầng theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung kiểm tra mái nhà, tường rào, cổng trường, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, thoát nước, các khu vực nguy cơ sạt lở và hệ thống cây xanh. Những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm chưa thể khắc phục ngay phải được khoanh vùng, đặt biển cảnh báo và phối hợp với cơ quan chuyên môn để xử lý dứt điểm.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo từ cơ quan thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời tại các khu vực mất an toàn, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với phụ huynh để quản lý việc đón trả, không để học sinh tự ý đi qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.

Bắt giam 2 phụ nữ nhận tiền nhiều người để 'bao mua nhà ở xã hội'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi "Lừa đỏa chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Các bị can gồm: Phạm Thị Mai (SN 1974; HKTT: Thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội). Phan Thùy Linh (SN 1983; HKTT: Thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, đối tượng Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc "chắc chắn mua được" (cam kết trúng 100%) các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung để nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Cơ quan công an xác định: Cả Mai và Linh đều không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập

Sáng 17/9, trong điều kiện mưa lớn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa người thân đang trong tình trạng bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận lời đề nghị hỗ trợ người đàn ông bất tỉnh cần đưa đi cấp cứu, CSGT nhanh chóng mở đường giữa mưa lớn, ngập úng giúp đến bệnh viện kịp thời.

Khoảng 7h30 cùng ngày, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ lái xe ô tô biển kiểm soát 20A-938.71.

Trên xe lúc này có anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1977, trú tại Võ Tranh, Thái Nguyên). Theo thông tin từ gia đình, anh T. bị đau thận cấp, sau đó rơi vào tình trạng bất tỉnh và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy tình huống cần được hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thời điểm này, Hà Nội đang có mưa lớn, một số tuyến đường nước dềnh cao, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn T. đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Đi kiểm tra phòng chống mưa lũ, Đoàn công tác xã miền núi bất ngờ gặp sạt lở

Ngày 17/9, UBND xã Yên Na (Nghệ An) thông tin về vụ sạt lở xảy ra trong đêm khiến đoàn công tác của xã phải khẩn cấp rời khỏi khu vực nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Y.N

Theo đó, tối 16/9, trước thông tin từ hai bản Huồi Pai và Cha Lúm có nhiều hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na cùng lực lượng phòng, chống thiên tai của xã khẩn trương vào hiện trường để kiểm tra tình hình và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Khi đoàn công tác đến khu vực đầu bản Huồi Pai, dù chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người vẫn dừng xe để kiểm tra thực địa.

Bất ngờ, đất đá từ taluy dương đổ xuống ngay phía trước đầu xe. Trước tình huống nguy hiểm, đoàn công tác nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực sạt lở.

May mắn, toàn bộ đoàn công tác đều thoát hiểm an toàn. Ở phía bên kia điểm sạt lở, lực lượng công an, quân sự và cán bộ bản Huồi Pai cũng kịp thời di chuyển đến vị trí an toàn.

Chính quyền xã Yên Na cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại nhiều khu vực miền núi tăng cao và có thể xảy ra bất ngờ. Người dân được khuyến cáo không đi qua khu vực taluy, khe suối hoặc những nơi có dấu hiệu nứt, trượt; đồng thời chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.







