Tin sáng 23/1: Người đàn ông trúng độc đắc Vietlott gần 44 tỷ ngay sát Tết; đợt mưa rét sát Tết Nguyên đán diễn biến như thế nào?

Tin tối 22/1: Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội; Ca sĩ Hồng Nhung thông báo bị ung thư với người hâm mộ GĐXH - Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2025, trong đó có 10 trận địa pháo hoa tầm cao, 21 trận địa tầm thấp; Ca sĩ Hồng Nhung mới đây thông báo bị ung thư vú và đã trải qua một đợt điều trị.

Không khí lạnh mạnh, đợt mưa rét sát Tết Nguyên đán diễn biến như thế nào?

VietNamNet đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 22/1 đến 30/1, thời tiết trên cả nước sẽ có nhiều biến đổi. Trong đó, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự báo có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đến trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, từ đêm 25-26/1, đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, ở Bắc Bộ từ đêm 26/1, ở Bắc Trung Bộ từ 27/1; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ảnh minh họa.

Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 26/1 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, từ ngày 26/1 trời rét. Các khu vực khác, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, ngày 26/1 không khí lạnh về gây mưa phùn và rét ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Chiều 26, ngày 27/1 mưa nhỏ lan tới miền Trung và duy trì hết ngày 28/1 (29 Tết).

Ở khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ duy trì mưa phùn nhỏ trong các ngày 26 và 27 sau đó trời tạnh.

Từ ngày 29-30/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán,) trời tạnh ở hầu khắp các vùng. Riêng khu vực các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình tới Phú Yên có mưa xuân nhỏ vào sáng sớm. Nhiệt độ vào ban ngày trong các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết Nguyên đán không quá thấp, thuận lợi du xuân.

Bãi bỏ 9 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Báo Chính phủ đưa tin Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 06/2025/TT-BCA bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 9 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành sau đây:

1. Thông tư số 09/TT-BNV(X11) ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thanh toán dạy thêm giờ.

2. Thông tư số 09/2004/TT-BCA(V19) ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma túy.

3. Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 51/2012/TT-BCA ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân.

5. Thông tư số 41/2014/TT-BCA ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân.

6. Thông tư số 55/2017/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

7. Thông tư số 04/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức vụ tương đương trong Công an nhân dân.

8. Quyết định số 1103/2000/QĐ-BCA (E17) ngày 07 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định về sản xuất, tồn trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối, sử dụng, tiêu huỷ chất CS và bình xịt hơi cay có chứa chất CS làm công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an nhân dân.

9. Quyết định số 767/2002/QĐ-BCA ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi đăng ký chất lượng sản phẩm và sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ.

Đề xuất Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 15 phó giám đốc sở

Báo Người lao động đưa tin Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, dự thảo Nghị định đề xuất sau khi thực hiện việc sắp xếp, có 12 sở được tổ chức thống nhất và 6 sở tổ chức đặc thù.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Dự thảo Nghị định đã nêu rõ quy định về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bổ sung quy định ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc sở theo quy định tính bình quân chung (bình quân mỗi sở có 3 Phó Giám đốc) thì đối với cấp tỉnh loại 2 được tăng thêm không quá 7 Phó Giám đốc; đối với cấp tỉnh loại 1 được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc; đối với TP Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc.

Căn cứ số lượng sở được thành lập, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của sở và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Về số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc sở, dự thảo Nghị định bổ sung quy định phòng thuộc sở đối với TP Hà Nội và TP HCM có từ 20 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 4 Phó trưởng phòng (không áp dụng quy định này đối với Văn phòng sở). Đồng thời, sửa đổi khoản 6 về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở áp dụng theo quy định đối với phòng thuộc sở.

Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm mẩu giấy tiết lộ thân phận người mẹ

VTCnews đưa tin ngày 22/1, lãnh đạo UBND xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền vừa bàn giao bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi cho ông N.T.M. (trú thôn An Đồng) tạm thời nuôi dưỡng. Bé đang được xác định là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Khoảng 1h ngày cùng ngày, ông M. đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Khi ra trước cổng, ông M. phát hiện một chiếc giỏ bằng nhựa màu hồng, bên trong có một bé gái sơ sinh.

Bên trong giỏ có một tờ giấy ghi nội dung: "Mong gia đình nhận con cháu làm con nuôi. Cháu là học sinh, vì một lần lãi dại mà cháu…Bé gái khỏe mạnh bình thường được 5 ngày tuổi. Xin lỗi con gái của mẹ, con hãy tha thứ cho mẹ".

Bé gái sơ sinh hiện được chính quyền địa phương giao cho gia đình ông M tạm nuôi dưỡng.

Lực lượng chức năng cho biết bé gái sơ sinh nặng hơn 3kg, mặc áo màu xanh, đội mũ hoa trắng. Cháu được quấn kỹ trong một chiếc chăn màu xanh. Cạnh chiếc làn nhựa đựng cháu bé còn có nhiều vật dụng cho trẻ sơ sinh như bỉm, sữa hộp, khăn tắm, tã, quần áo…

Công an xã Trung Sơn đang phát thông báo tìm lại người thân cho cháu bé. Nếu bố mẹ không đến nhận lại cháu, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu theo đúng quy định.

Người đàn ông trúng độc đắc Vietlott gần 44 tỷ ngay sát Tết

Báo Tiền phong đưa tin ngày 21/1, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1139 cho anh T.C, chủ thuê bao nhà mạng Vinaphone, với giá trị giải thưởng hơn 48,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, anh T.C. là người đầu tiên trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 của Vietlott trong năm 2025. Anh T.C. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại TP HCM

Anh T.C. chia sẻ, khi thì anh mua vé số Vietlott của điểm bán hàng, khi thì mua qua kênh điện thoại. Mỗi lần anh chỉ chơi khoảng vài tấm vé và thường mua các sản phẩm xổ số Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Bingo18.

T.C sinh sống tại TP HCM trúng giải hơn 48 tỷ đồng (ảnh: Vietlott).

Khi biết tin trúng thưởng, anh chưa chia sẻ với gia đình và người thân. Anh T.C. dự định sau khi nhận giải và hoạch định được kế hoạch sử dụng tiền trúng thưởng sẽ thông báo với gia đình.

Theo quy định, anh T.C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TPHCM với tổng giá trị hơn 4,8 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Như vậy, số tiền thưởng mà anh T.C nhận được là hơn 43,7 tỷ đồng.

Những tín hiệu đáng mừng sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168

Báo Lao động đưa tin sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168/2024, bộ mặt giao thông đã thay đổi với những tín hiệu đáng mừng, nhất là tại các đô thị lớn.

Ghi nhận của Lao Động cho thấy, sau 3 tuần từ khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực, ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông đã có sự thay đổi rõ rệt.

Minh chứng rõ nét nhất cho điều này là hình ảnh dòng phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh trong việc dừng đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư... ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Tại Hà Nội, nếu như trước khi áp dụng Nghị định 168/2024, tình trạng người đi xe máy cố tình vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng, đi ngược chiều... gây hỗn loạn giao thông, ách tắc kéo dài thì đến nay, tình trạng này đã không còn. Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ nghiêm chỉnh, thẳng hàng.

Đáng chú ý, người tham gia giao thông còn tự giác chấp hành việc dừng đèn đỏ ngay cả khi vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông.

Điển hình như hôm 3.1, người dân đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn tự giác chấp hành dừng đèn đỏ, tạo sự khác biệt rõ rệt so với những lần trước. Điều này cho thấy, ý thức đi đường đã cải thiện rõ rệt.

Giao thông đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá, Nghị định 168/2024 ban hành với nhiều hành vi tăng nặng mức xử phạt đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức của người tham gia giao thông.

Sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 230.672 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 18.122 trường hợp.

Qua tổng hợp, đánh giá cho thấy, số vi phạm đã giảm rõ rệt, đặc biệt là nhóm các vi phạm dễ dẫn tới tai nạn giao thông như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông giảm 7,3%; vi phạm tốc độ giảm 28%; vi phạm nồng độ cồn giảm 13,5%; vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe giảm 34,5%...

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng đánh giá, tình hình tai nạn giao thông cũng đã có chuyển biến tích cực, nhất là ở đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí như số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đến nay, bộ mặt giao thông trên cả nước đã thay đổi với những tín hiệu đáng mừng. Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn. Người dân đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu kể cả khi không có Cảnh sát giao thông.

Lái xe đã dần thay đổi về nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân, hình thành văn hóa giao thông, tạo hình ảnh đô thị văn minh với bạn bè thế giới.

