Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy

Bà trùm Oanh 'Hà' và đường dây ma túy nghìn tỷ (P1): Trốn truy nã vẫn điều hành 'đế chế' ma túy GĐXH - VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh "Hà", 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) cùng 34 người trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ. Theo cơ quan công tố, các đối tượng trog đường dây này đã điều hành hoạt động, vận chuyển, buôn bán trái phép trên 700 kg ma túy, trị giá 1.400 tỉ đồng.

Công an huyện Bá Thước vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Chung (SN 1986, ở xã Điền Trung) và Trương Xuân Hiên (SN 1994, trú tại xã Điền Thượng) về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Văn Chung, Trương Xuân Hiên và tang vật thu giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra 282 của Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Chung đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 121 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ liên quan đến sử dụng trái phép ma túy.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Bá Thước đã xác minh, làm rõ và bắt giữ Trương Xuân Hiên là đối tượng đã cung cấp ma túy cho Chung để tổ chức sử dụng.