Ngày 22/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an mới khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ.

Trước đó, sáng 12/11, Công an xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy nhận được tin báo của người dân thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú với nội dung: Quốc kỳ của một số gia đình treo ở cổng bị kẻ gian xé rách thành nhiều mảnh. Ngoài ra, một số cây ăn quả của người dân cũng bị kẻ xấu chặt, phá gây thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Tú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và báo cáo với lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thủy chỉ đạo lực lượng phối hợp triển khai các biện pháp xác minh, rà soát truy tìm đối tượng.

Bùi Văn Bắc và Bùi Thanh Phong là 2 đối tượng gây ra vụ việc trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Bùi Văn Bắc (SN 1998) và Bùi Thanh Phong (SN 2004) đều trú tại thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy) chính là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên. Được tuyên truyền, động viên, đến 08h00' ngày 12/11, Bùi Văn Bắc và Bùi Thanh Phong đã đến Công an xã Cẩm Tú đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Rạng sáng 12/11, khi đi qua đoạn đường thuộc thôn Bắc Sơn, thấy người dân treo Quốc kỳ để chuẩn bị cho "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", do bốc đồng và không lường trước được hậu quả về việc làm của mình nên cả 2 đã lấy 2 lá cờ Tổ quốc treo ở 2 hộ dân xé rách thành nhiều mảnh. Ngoài ra, 2 đối tượng còn có hành vi hủy hoại tài sản, chặt phá một số cây ăn quả của các hộ xung quanh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Bắc và Bùi Thanh Phong để điều tra làm rõ về tội "Xúc phạm Quốc kỳ" theo quy định của pháp luật.