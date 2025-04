Tin sáng 23/4: Không khí lạnh tràn về giúp Bắc Bộ hạ nhiệt; Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ MC Quyền Linh

Bắc Bộ giảm nắng nóng nhờ không khí lạnh

Theo cơ quan khí tượng, khả năng có 2 đợt không khí lạnh yếu cuối mùa tác động đến Bắc Bộ khiến từ đêm 23-25/4 và khoảng từ 27-28/4, khu vực có mưa rào và giông rải rác. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến thời tiết từ nay tới ngày 24/4:

Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối 24/4 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng nóng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, khả năng có 2 đợt không khí lạnh yếu cuối mùa tác động đến Bắc Bộ khiến từ đêm 23-25/4 và khoảng từ 27-28/4, khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau có mưa rào và giông vài nơi.

Theo Người lao động, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hồng Tú đã có văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đề nghị xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xung quanh việc đưa thông tin sai sự thật về MC Quyền Linh.

Văn bản trên cũng được Hội Điện ảnh Việt Nam gửi đến Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết ngày 17-4, đơn vị này nhận được đơn đề nghị của hội viên là ông Mai Huyền Linh (MC Quyền Linh), Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, báo cáo việc ông và gia đình, trong đó có hai con gái độ tuổi vị thành niên, đang bị một số cá nhân sử dụng mạng xã hội tấn công và đề nghị Hội bảo vệ.

Trong đơn đề nghị, MC Quyền Linh cho rằng hành vi của các cá nhân này (cắt ghép hình ảnh cũ của Quyền Linh để tạo sự liên quan của nghệ sĩ với việc quảng cáo sữa giả trong vụ việc đang "dậy sóng" dư luận hiện nay và phát tán trên mạng xã hội), có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân Mai Quyền Linh và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của gia đình mình.

Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng với trách nhiệm của một tổ chức nghề nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên như Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Hội đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Danh tính các cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được ông Mai Quyền Linh nêu trong đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng và để các đơn vị báo chí, truyền thông để không vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng…

TP.HCM cấm luồng sông Sài Gòn phục vụ Đại lễ 30/4

Trực thăng giương cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn nhằm đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thông tin trên Vietnamnet.

Theo đó, khu vực hạn chế là sông Sài Gòn (đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến cầu Sài Gòn) phía bờ phải thuộc phường Bến Nghé, quận 1 và phường 22, quận Bình Thạnh; phía bờ trái thuộc phường An Khánh và phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Điểm đầu có vĩ độ là 10°46'10,3"N, kinh độ là 106°42'30,4"E; điểm cuối có vĩ độ là 10°47'55,3"N, kinh độ là 106°43'37,9"E (hệ tọa độ WGS84)

Mức độ hạn chế đối với các phương tiện giao thông đường thuỷ là cấm luồng.

Thời gian hạn chế gồm:

Ngày 22/4 và ngày 25/4: cấm luồng từ 19hđến 21h.

Ngày 26/4: cấm luồng từ 19h phút đến 22h.

Ngày 27/4: cấm luồng từ 6h đến 9h.

Ngày 29/4: cấm luồng từ 19h đến 22h.

Ngày 30/4/2025: cấm luồng từ 6h đến 9h và từ 18h đến 22h.

Trạm điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa sẽ hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực hạn chế. Cơ quan chức năng đề nghị người điều khiển các phương tiện thuỷ khi lưu thông đến khu vực thực hiện chương trình phục vụ Đại lễ 30/4 phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường.

Công an công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

Nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 22/4, Cổng thông tin Công an TP Hà Nội đăng tải thông báo cho hay, Phòng cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vào ngày 21/4/2025.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án như sau:

- Nam giới độ tuổi khoảng trên 30 tuổi, dáng người cao gầy, chiều cao khoảng 1m70 - 1m75, nước da ngăm đen, trên lông mày trái có dán miếng dán băng Urgo.

- Đối tượng đội 1 mũ lưỡi trai màu đen có chữ Supreme nền đỏ chữ trắng, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đeo găng tay vải có dính vết bẩn, áo sơ mi cộc tay màu trắng có 2 túi ngực, quần dạng bò xanh, giày dáng thể thao sọc trắng đen, khoác ba lô màu đen

- Phương tiện gây án: Xe máy dạng xe số, yếm xe màu đỏ, phần nhựa sườn xe màu trắng, có 1 gương chiếu hậu bên phải, có khẩu trang che biển, bánh sau là vành đúc, bánh trước là nan hoa thường.

- Hung khí gây án: 1 dao bầu dài khoảng 30cm, 1 chai xăng, nắp chai có chữ dạng chữ Trung Quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đề nghị ai phát hiện đối tượng có đặc điểm hoặc phương tiện, hung khí như trên thì liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (đồng chí Hoàng Thế Hiển - Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879 ) để phối hợp giải quyết.

Phòng cảnh sát hình sự sẽ đảm bảo bí mật thông tin người cung cấp.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ cầm dao rạch biển pa nô chào mừng

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao rạch tấm pa nô. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 22/4, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được người phụ nữ liên quan đến hành vi dùng dao rạch tấm pa nô tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, thông tin trên Vietnamnet.

Theo ông Cường, người phụ nữ này cư trú trên địa bàn phường. UBND phường đã bàn giao vụ việc cho cơ quan công an để xác minh và làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND TP Hà Nội.

"Hiện danh tính và thông tin cụ thể của người này chưa được tiết lộ do cơ quan công an đang trong quá trình điều tra", ông Cường cho biết thêm.

Trước đó, cùng ngày 22/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm dao rạch nát tấm pa nô có nội dung chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Hình ảnh trong clip cho thấy người phụ nữ đội mũ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và sử dụng dao rạch ngay giữa tấm pa nô.

