Tin sáng 24/3: Sau 1/4, nhiều người có thể bị truy thu thuế vì một sai sót phổ biến; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được thiết kế ra sao?

Cảnh báo sau 1/4: Nhiều người có thể bị truy thu thuế vì một sai sót rất phổ biến

Từ 1/4/2026, người lao động cần đặc biệt lưu ý việc quyết toán thuế TNCN năm 2025 vì nếu bỏ qua hoặc chậm thực hiện có thể mất quyền lợi hoàn thuế hoặc phát sinh rủi ro bị truy thu. Báo Văn Hóa đưa tin.

Trong năm 2026, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2025 dựa trên thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025.

Do vậy, việc thực hiện quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 373/2025 có hiệu lực từ ngày 14/2/2026, Thông tư 80/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

Ảnh minh họa.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025:

Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

- Tổ chức chi trả thu nhập (doanh nghiệp, đơn vị) quyết toán thay (ủy quyền) chậm nhất ngày 31/3/2026.

- Cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức ngày 30/4/2026.

Do thời gian này trùng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên thời hạn sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ, ngày cụ thể thường được cơ quan thuế thông báo chính thức.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80km/h

Theo phương án đề xuất, trục đại lộ ven sông Hồng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến đường gom được đề xuất mặt đường 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 60 km/h. Tiền Phong online đưa tin.



Theo đơn vị tư vấn, hướng tuyến của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được nghiên cứu theo nguyên tắc không làm thay đổi dòng chảy, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể, đồng thời hạn chế tối đa tác động tới khu dân cư, các khu du lịch và hệ thống di tích lịch sử – văn hóa dọc hai bên sông. Việc lựa chọn phương án cũng đặt mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và đảm bảo yếu tố cảnh quan ven sông.

Bên cạnh đó, tuyến đường được tính toán kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt là các cầu qua sông Hồng, nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận tiện. Phương án cũng gắn với quy hoạch sử dụng đất để khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần hình thành các khu đô thị và không gian công cộng hiện đại.

Trục đường ven sông Hồng đoạn qua cầu Tứ Liên (phường Hồng Hà).

Tuyến đường được quy hoạch chạy dọc hai bên sông Hồng, gồm 2 trục:

Tuyến tả sông Hồng: dài khoảng 35km, từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng giáp địa phận tỉnh Hưng Yên.

Tuyến hữu sông Hồng: kéo dài từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) đến khu vực cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân) tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 45,34km.

Quy mô tuyến được tính toán dựa trên quy hoạch, lưu lượng giao thông và tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Hà Nội tăng hàng nghìn chỉ tiêu lớp 10 từ 6 ngôi trường mới

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bước vào năm học mới, hệ thống giáo dục thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT tham gia tuyển sinh, cung ứng khoảng 3.200 chỗ học cho học sinh cuối cấp. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trong đó, khối công lập đón nhận 4 thành viên mới với tổng chỉ tiêu khoảng 2.400 học sinh, bao gồm các trường: THPT Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa, THPT Vĩnh Hưng tại phường Vĩnh Hưng, THPT Việt Hùng tại xã Đông Anh và THPT Xuân Khanh tại phường Sơn Tây.

Đáng chú ý, Trường THPT Xuân Khanh vốn có lịch sử phát triển lâu năm nhưng vừa hoàn tất đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ tại địa điểm mới. Việc thay đổi diện mạo này giúp nhà trường nâng cấp quy mô và năng lực tiếp nhận học sinh đáng kể so với trước đây.

Phụ huynh "ngóng" con tại một điểm thi lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2025.

Song song với khối công lập, hệ thống ngoài công lập cũng góp mặt thêm 2 đơn vị là trường THPT Trần Hưng Đạo tại phường Vĩnh Tuy và trường THPT Edison tại xã An Khánh.

Hai ngôi trường này dự kiến tuyển sinh khoảng 800 chỉ tiêu, mang đến lựa chọn đa dạng cho phụ huynh và học sinh trong bối cảnh nhu cầu trường lớp tăng cao. Tuy nhiên, việc bổ sung các đơn vị mới vẫn được nhận định là chưa thể hóa giải ngay lập tức sức nóng cho kỳ tuyển sinh lớp 10 vốn được coi là căng thẳng nhất cả nước.

Nữ hành khách bỏ quên tài sản trăm triệu đồng trên tàu

Ông Nguyễn Ngô Quốc Bảo, Trưởng trạm Tiếp viên Sài Gòn (Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn), cho biết trên An Ninh Thủ Đô: Đơn vị vừa trao trả tài sản cho một nữ hành khách bỏ quên trên tàu với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Trao trả tận tay tài sản bỏ quên trên tàu cho nữ hành khách.

Trước đó, ngày 21/3, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội và đến ga Sài Gòn vào ngày 22/3. Sau khi xuống tàu, hành khách Lê Thị Ngọc Thi (đi toa số 1, vé số 52, lên tàu từ ga Huế) phát hiện để quên một túi xách màu đen trên tàu, bên trong có tiền và nhiều tài sản giá trị. Tiếp nhận thông tin, tổ tàu kiểm tra, phối hợp các bộ phận liên quan và tìm lại được chiếc túi cho hành khách. Tài sản gồm hơn 16 triệu đồng, một dây chuyền, hai chiếc nhẫn và hai đôi bông tai kim loại màu vàng. Sau đó, Trạm Tiếp viên Sài Gòn đã liên hệ với hành khách và tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho nữ hành khách tại ga Sài Gòn.

Miền Bắc bừng nắng, Nam Bộ tiếp đà nắng nóng

Miền Bắc những ngày nắng nóng.

Tại thủ đô Hà Nội, hình thái thời tiết êm dịu với sáng sớm se lạnh, sương mù nhẹ và trưa chiều hửng nắng này sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng người dân Hà Nội cho đến ngày 27/3, với nền nhiệt nhích dần lên mức 23-24 độ C vào ban đêm và 28-29 độ C vào ban ngày. Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ cho hay.

Mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, nắng ấm cũng là chủ đạo, dù vẫn mang những sắc thái riêng. Ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, buổi sáng vẫn lẩn khuất sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trước khi bừng nắng vào buổi trưa.

Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ dao động từ 20-23 độ C (vùng núi rét hơn ở mức 17-20 độ C), cao nhất trong ngày đạt 25-28 độ C, có nơi vượt ngưỡng này. Riêng tại khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ, dù trưa chiều có nắng đẹp với mức nhiệt vươn tới 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C (nhiệt độ ban đêm từ 20-23 độ C, có nơi rét dưới 19 độ C), người dân vẫn cần hết sức đề phòng.

Đợt nắng ráo này tại miền Bắc dự kiến kéo dài đến ngày 26/3, trước khi vùng núi và trung du đón một đợt mưa rào rải rác và có giông vào khoảng ngày 27-28/3.

Tại Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục giữ vai trò "nhạc trưởng". Toàn miền duy trì trạng thái có mây và nắng chói chang vào ban ngày, đặc biệt khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng dao động từ 23-26 độ C, trong khi mức cao nhất dễ dàng chạm ngưỡng 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi bứt phá trên 35 độ C.

Nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết hoàn toàn tạnh ráo với một ngày ngập nắng, đêm không mưa, nhiệt độ duy trì ổn định trong khoảng 24-26 độ C vào ban đêm và 32-34 độ C khi mặt trời lên cao.