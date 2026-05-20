Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Thứ tư, 16:40 20/05/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Hà Nội đề xuất tăng bồi thường thu hồi đất tối đa 1 , 5 lần để đẩy nhanh GPMB - Ảnh 1.Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất nâng mức bồi thường bằng tiền lên tối đa 1,5 lần so với quy định hiện hành nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác  giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo dự thảo, cơ chế tăng bồi thường sẽ được áp dụng đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thành phố cho biết, chính sách mới chỉ áp dụng với những dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với các dự án đã được phê duyệt phương án trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, hoặc mới phê duyệt một phần diện tích, sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính ổn định và tránh phát sinh vướng mắc.

Hà Nội đề xuất tăng bồi thường thu hồi đất tối đa 1 , 5 lần để đẩy nhanh GPMB - Ảnh 2.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế tăng bồi thường lên tối đa 1,5 lần đối với 4 nhóm  dự án trọng điểm của Thủ đô. Trong đó gồm các dự án đầu tư công, dự án PPP quan trọng quốc gia hoặc có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược; các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; cũng như các dự án xử lý những "điểm nghẽn" cấp bách về giao thông và môi trường.

Theo UBND TP Hà Nội, việc áp dụng cơ chế trên thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB tại nhiều dự án lớn, đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm cần triển khai gấp.

Tuy nhiên, thành phố cũng nhìn nhận việc chỉ áp dụng cơ chế tăng bồi thường cho một số nhóm dự án đã tạo ra sự thiếu thống nhất giữa các trường hợp thu hồi đất, dẫn tới tâm lý so sánh và chưa bảo đảm sự công bằng giữa người dân ở các khu vực khác nhau.

Vì vậy,  Hà Nội đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quá trình thu hồi đất trên toàn địa bàn thành phố.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để cụ thể hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô 2026.

Theo Nghị quyết số 22 của HĐND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi khoảng 24.824ha đất để triển khai 3.133 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Danh mục này bao gồm nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, khu đô thị, cải tạo chung cư cũ, trường học, bệnh viện, công trình công cộng và các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội đề xuất tăng bồi thường thu hồi đất tối đa 1 , 5 lần để đẩy nhanh GPMB - Ảnh 4.Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.

Hà Nội đề xuất tăng bồi thường thu hồi đất tối đa 1 , 5 lần để đẩy nhanh GPMB - Ảnh 5.Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống các tuyến vành đai cùng trục giao thông hướng tâm được xác định là khung phát triển chiến lược, định hình không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Hà Nội đề xuất tăng bồi thường thu hồi đất tối đa 1 , 5 lần để đẩy nhanh GPMB - Ảnh 6.Hà Nội chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Phát triển đô thị đa cực, xanh và thông minh

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố có chất lượng sống thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Xem nhiều

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Xã hội

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Thời sự
Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới

Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới

Thời sự
Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Thời sự
Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top