Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất nâng mức bồi thường bằng tiền lên tối đa 1,5 lần so với quy định hiện hành nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo dự thảo, cơ chế tăng bồi thường sẽ được áp dụng đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thành phố cho biết, chính sách mới chỉ áp dụng với những dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với các dự án đã được phê duyệt phương án trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, hoặc mới phê duyệt một phần diện tích, sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính ổn định và tránh phát sinh vướng mắc.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế tăng bồi thường lên tối đa 1,5 lần đối với 4 nhóm dự án trọng điểm của Thủ đô. Trong đó gồm các dự án đầu tư công, dự án PPP quan trọng quốc gia hoặc có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược; các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; cũng như các dự án xử lý những "điểm nghẽn" cấp bách về giao thông và môi trường.

Theo UBND TP Hà Nội, việc áp dụng cơ chế trên thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB tại nhiều dự án lớn, đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm cần triển khai gấp.

Tuy nhiên, thành phố cũng nhìn nhận việc chỉ áp dụng cơ chế tăng bồi thường cho một số nhóm dự án đã tạo ra sự thiếu thống nhất giữa các trường hợp thu hồi đất, dẫn tới tâm lý so sánh và chưa bảo đảm sự công bằng giữa người dân ở các khu vực khác nhau.

Vì vậy, Hà Nội đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quá trình thu hồi đất trên toàn địa bàn thành phố.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để cụ thể hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô 2026.

Theo Nghị quyết số 22 của HĐND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi khoảng 24.824ha đất để triển khai 3.133 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Danh mục này bao gồm nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, khu đô thị, cải tạo chung cư cũ, trường học, bệnh viện, công trình công cộng và các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thủ đô.

