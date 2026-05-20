Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, "New Balance" và "Onitsuka Tiger"

Chủ hộ bán giày dép bị khởi tố tội 'xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'

Theo CAO, ngày 20/5, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như "Nike", "Adidas", "New Balance", "Onitsuka Tiger" thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo CATP trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hoá địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra 03 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, 813 Quang Trung thuộc phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trần Việt Hoàng là đại diện.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019 và 2022), quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng. Ảnh: CAO

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsuka Tiger", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng hóa này được mua từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời khai của Hoàng, biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng đối tượng vẫn kinh doanh do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Hàng hóa vi phạm nhãn hiệu bị thu giữ. Ảnh: VTC News

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử phạt thế nào?

Nếu các cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với khung hình phạt như sau:

Khung 1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Khung 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Có tổ chức;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên;

- Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

