Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, "New Balance" và "Onitsuka Tiger"

Thứ tư, 13:18 20/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, thường trú tại TP.HCM) vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Chủ hộ bán giày dép bị khởi tố tội 'xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'

Theo CAO, ngày 20/5, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như "Nike", "Adidas", "New Balance", "Onitsuka Tiger" thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo CATP trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hoá địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra 03 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, 813 Quang Trung thuộc phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trần Việt Hoàng là đại diện.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019 và 2022), quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, &quot;New Balance&quot; và &quot;Onitsuka Tiger&quot; - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng. Ảnh: CAO

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsuka Tiger", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng hóa này được mua từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời khai của Hoàng, biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng đối tượng vẫn kinh doanh do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, &quot;New Balance&quot; và &quot;Onitsuka Tiger&quot; - Ảnh 2.

Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, &quot;New Balance&quot; và &quot;Onitsuka Tiger&quot; - Ảnh 3.

Hàng hóa vi phạm nhãn hiệu bị thu giữ. Ảnh: VTC News

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử phạt thế nào?

Nếu các cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với khung hình phạt như sau:

Khung 1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Khung 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Có tổ chức;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên;

- Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phát hiện khoảng 7.000 sản phẩm giày, dép giả thương hiệu NIKE và CrocsPhát hiện khoảng 7.000 sản phẩm giày, dép giả thương hiệu NIKE và Crocs

GĐXH - Ngày 14/6, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 1.800 đôi giày, dép các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE, Crocs trên địa bàn TP Đà Nẵng và 5.268 chiếc đế giầy mang nhãn hiệu "NIKE và hình" tại Hải Dương.

Gần Tết Ất Tỵ 2025, tiểu thương công khai buôn bán hàng vạn bút bi, giày dép giả mạoGần Tết Ất Tỵ 2025, tiểu thương công khai buôn bán hàng vạn bút bi, giày dép giả mạo

GĐXH - Ngày 18/12, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, tạm giữ hơn 7.000 bút bi giả mạo tại Thái Nguyên và gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Phú Thọ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Gần Tết Ất Tỵ 2025, tiểu thương công khai buôn bán hàng vạn bút bi, giày dép giả mạo

Gần Tết Ất Tỵ 2025, tiểu thương công khai buôn bán hàng vạn bút bi, giày dép giả mạo

Phát hiện khoảng 7.000 sản phẩm giày, dép giả thương hiệu NIKE và Crocs

Phát hiện khoảng 7.000 sản phẩm giày, dép giả thương hiệu NIKE và Crocs

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Long Nhật khai gì khi bị bắt?

Ca sĩ Long Nhật khai gì khi bị bắt?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đối tượng khác vì liên quan đến ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ Long Nhật đã khai gì?

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng 69 người khác vì liên quan đến ma túy.

Giá phải trả cho nhóm đối tượng người nước ngoài buôn lậu 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng về Việt Nam

Giá phải trả cho nhóm đối tượng người nước ngoài buôn lậu 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng về Việt Nam

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân Đỉnh

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân Đỉnh

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Minh chính là đối tượng đã chặn đường, hành hung dã man hai cô gái điều khiển xe máy tại phường Xuân Đỉnh.

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Xã hội - 18 giờ trước

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra 2 xe máy của các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công, trong cốp xe có nhiều dụng cụ nghi dùng để mở khóa xe máy.

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý mua hàng online giá rẻ và sự e ngại của khách với mặt hàng thuốc lá điện tử, hai thanh niên ở Phú Thọ đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hàng nghìn đơn hàng Ship COD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả. 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Xem nhiều

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật
Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Xã hội
Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Pháp luật
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top