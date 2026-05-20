Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Hàng trăm hộ dân phải sơ tán do ngập lụt, hàng chục ngôi nhà tốc mái do mưa dông

Chiều ngày 19/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, mưa lớn đêm 18/5 đến sáng 19/5 gây ảnh hưởng, thiệt hại làm 33 nhà bị hư hỏng, tốc mái tại tỉnh Tuyên Quang.

97,6ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Thái Nguyên 10,64ha; Tuyên Quang 1,34ha; Quảng Ninh 85,68ha); 10 con gia súc, 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2 điểm trường, 1 chợ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng tại tỉnh Tuyên Quang.

Sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ (tỉnh Tuyên Quang); các xã Cẩm Giàng, Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên) và ngập lụt một số tuyến đường giao thông tại phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh); 115 hộ dân tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh phải sơ tán do ngập lụt đã trở về nhà.

Mưa lớn gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

Thiệt hại về thủy sản được thống kê tính đến 17h ngày 19/5 gồm, mưa lũ cuốn trôi 7.751 con cá tầm, 2.015kg cá, 400 con cá giống ở Tuyên Quang. Tại tỉnh Quảng Ninh (xã Quảng Tân), mưa lũ cũng cuốn trôi 7 bể cá tầm thương phẩm, khoảng 11.000 con (27,5 tấn); ảnh hưởng 80 bể, 10.000 con cá giống.

Tình hình mưa (19h ngày 18/5-16h ngày 19/5): Khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa 50-100mm, riêng các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh có mưa 80-150mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Theo VTC News, ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo ông Dũng, một trong những vấn đề "nóng" và khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng đã có những lời giải mới. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tế giải quyết các tồn tại về đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Khu giải toả phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Lãnh đạo thành phố thông tin, thay vì chỉ chuẩn bị quỹ nhà tái định cư như trước, thành phố đang hướng tới mô hình đô thị đa mục tiêu và các cơ chế hỗ trợ linh hoạt. Trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tài chính cao.

Cụ thể, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; Hộ gia đình đông người được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/nhân khẩu, mức tối đa lên tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Phá đường dây buôn lậu khoảng 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng

Ngày 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng (trong đó có 5 người Trung Quốc) về tội "Buôn lậu". Đây là chuyên án buôn lậu vàng liên quan đến người nước ngoài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) phát hiện một đường dây buôn lậu vàng với số lượng đặc biệt lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau 6 tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, công an thu giữ 5kg vàng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, đường dây này do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Khi có đơn đặt hàng, đối tượng này ngụy trang vàng lậu tinh vi bên trong các lô thiết bị điện tử để vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam.

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận dù biết rõ đây là vàng lậu nhưng vì mức tiền công quá cao, từ 150 đến 200 triệu đồng/tháng, nên vẫn làm.

Cơ quan chức năng xác định, số vàng nguyên liệu này được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Chỉ tính từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt khoảng 300kg vàng, tổng giá trị giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Báo Thanh niên cho biết, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, ở phường Tân An, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân, Hoàng vốn là lao động tự do đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. ẢNH: Hoàng Anh

Để tạo lòng tin, Hoàng đã trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe; đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.

Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 - 4 tháng.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang, huyện Ea Súp cũ (nay là xã Ea Rốk, Đắk Lắk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Hoàng thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Rốk (Đắk Lắk) mở rộng điều tra, đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường

Theo VOV, văn bản gửi UBND xã Di Linh ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh em Đ.M.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh về việc em H. bị bạo lực học đường trong thời gian dài nên dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ và chuyển đến Bộ giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương, đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời, yêu cầu địa phương chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình em Đ.M.H.

Em Đ.M.H. đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Trước đó, theo thông tin từ gia đình em Đ.M.H, vào ngày 16/5, người thân phát hiện em H. trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng nên đưa đi cấp cứu. Hiện nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, H. đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. H. cũng từng cho biết, đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp.

Gia đình cho rằng việc bị đánh đập, ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Những loại giấy tờ nào khi đăng kiểm không cần nộp bản cứng?

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thay thế một số giấy tờ trong thành phần hồ sơ. Quyết định được ký ban hành ngày 18/5, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo nội dung quyết định, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông được phép khai thác để thay thế các giấy tờ gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa; cùng giấy chứng nhận kiểm định đối với xe máy chuyên dùng.

Việc sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ được áp dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm yêu cầu nộp bản giấy trong thành phần hồ sơ.

Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đăng kiểm và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương cũng được ban hành kèm theo quyết định. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo lộ trình, căn cứ mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu và quy định về chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan nhà nước.

Các đơn vị liên quan gồm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc triển khai được kỳ vọng góp phần giảm giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính, tăng tính liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông.