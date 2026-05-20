Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã xác định ngập úng đô thị là một trong những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ bằng cả giải pháp trước mắt lẫn lâu dài. Thành phố đặc biệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu thoát nước, chống ngập cục bộ trong nội đô nhằm bảo đảm hiệu quả phục vụ mùa mưa năm 2026.
Thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết tính đến ngày 16/5, các đơn vị đã hoàn trả mặt bằng tại 3 điểm trên các tuyến Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ.
Dự kiến ngày 25/5 sẽ tiếp tục tháo dỡ thêm 10 điểm rào chắn khác tại các tuyến Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn và công viên Thống Nhất. Những hố ga lớn còn lại sẽ được thi công thủ công và hoàn thành trước ngày 30/5.
Việc các dự án chống ngập đồng loạt tăng tốc không chỉ mang đến kỳ vọng giảm ngập úng cho người dân Thủ đô trong mùa mưa tới mà còn cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.
Khi những công trình này phát huy hiệu quả, hình ảnh đường phố biến thành "sông" sau mưa lớn sẽ dần được khắc phục, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.
Theo ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), đến cuối tháng 4/2026, nhiều hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào vận hành thử nghiệm.
Riêng 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục chính.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lầnThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đườngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoanThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông LôThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.
Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú ThọThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.
Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí ThanhThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.