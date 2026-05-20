Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Thứ tư, 16:43 20/05/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích' - Ảnh 1.Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã xác định ngập úng đô thị là một trong những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ bằng cả giải pháp trước mắt lẫn lâu dài. Thành phố đặc biệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu thoát nước, chống ngập cục bộ trong nội đô nhằm bảo đảm hiệu quả phục vụ mùa mưa năm 2026.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết tính đến ngày 16/5, các đơn vị đã hoàn trả mặt bằng tại 3 điểm trên các tuyến Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ.

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích' - Ảnh 2.

Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay. Ảnh: Bảo Loan

Dự kiến ngày 25/5 sẽ tiếp tục tháo dỡ thêm 10 điểm rào chắn khác tại các tuyến Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn và công viên Thống Nhất. Những hố ga lớn còn lại sẽ được thi công thủ công và hoàn thành trước ngày 30/5.

Việc các dự án chống ngập đồng loạt tăng tốc không chỉ mang đến kỳ vọng giảm  ngập úng cho người dân Thủ đô trong mùa mưa tới mà còn cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Khi những công trình này phát huy hiệu quả, hình ảnh đường phố biến thành "sông" sau mưa lớn sẽ dần được khắc phục, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.

Theo ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), đến cuối tháng 4/2026, nhiều hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào vận hành thử nghiệm.

Riêng 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục chính.

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích' - Ảnh 4.Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%

Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Xem nhiều

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Xã hội

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Thời sự
Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới

Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới

Thời sự
Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Thời sự
Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top