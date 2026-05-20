Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã xác định ngập úng đô thị là một trong những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ bằng cả giải pháp trước mắt lẫn lâu dài. Thành phố đặc biệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu thoát nước, chống ngập cục bộ trong nội đô nhằm bảo đảm hiệu quả phục vụ mùa mưa năm 2026.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết tính đến ngày 16/5, các đơn vị đã hoàn trả mặt bằng tại 3 điểm trên các tuyến Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ.

Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay. Ảnh: Bảo Loan

Dự kiến ngày 25/5 sẽ tiếp tục tháo dỡ thêm 10 điểm rào chắn khác tại các tuyến Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn và công viên Thống Nhất. Những hố ga lớn còn lại sẽ được thi công thủ công và hoàn thành trước ngày 30/5.

Việc các dự án chống ngập đồng loạt tăng tốc không chỉ mang đến kỳ vọng giảm ngập úng cho người dân Thủ đô trong mùa mưa tới mà còn cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Khi những công trình này phát huy hiệu quả, hình ảnh đường phố biến thành "sông" sau mưa lớn sẽ dần được khắc phục, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.

Theo ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), đến cuối tháng 4/2026, nhiều hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào vận hành thử nghiệm.

Riêng 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục chính.