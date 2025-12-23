Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng
Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...
Thông tin từ Công an phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy nổ lớn trong đêm khiến phòng trọ bị sập và làm 2 anh em ruột trọng thương.
Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 đêm qua (22/12), tại nhà trọ ở số 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng (phường An Hải), do bà Nguyễn Thị C. (SN 1966) làm chủ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và phun nước dập tắt đám cháy.
Vụ việc khiến 2 anh em ruột Quách Văn H. (SN 1981), Quách Văn Ch. (SN 1983, cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) bị bỏng nặng , thương tích ở vùng mặt, tay và chân.
Cả 2 nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu, điều trị.
Vụ cháy nổ cũng khiến 1 gian nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, diện tích khoảng 20 m² bị sập hoàn toàn.
Hiện Công an phường An Hải đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.
