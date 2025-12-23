Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Thứ ba, 19:28 23/12/2025 | Xã hội

Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...

Thông tin từ Công an phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy nổ lớn trong đêm khiến phòng trọ bị sập và làm 2 anh em ruột trọng thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 đêm qua (22/12), tại nhà trọ ở số 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng (phường An Hải), do bà Nguyễn Thị C. (SN 1966) làm chủ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và phun nước dập tắt đám cháy.

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng- Ảnh 1.

Vụ nổ khiến 2 anh em ruột bị bỏng nặng, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc khiến 2 anh em ruột Quách Văn H. (SN 1981), Quách Văn Ch. (SN 1983, cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) bị bỏng nặng , thương tích ở vùng mặt, tay và chân.

Cả 2 nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu, điều trị.

Vụ cháy nổ cũng khiến 1 gian nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, diện tích khoảng 20 m² bị sập hoàn toàn.

Hiện Công an phường An Hải đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng

Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc rét đậm đêm Noel và Tết Dương lịch 2026?

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc rét đậm đêm Noel và Tết Dương lịch 2026?

Cùng chuyên mục

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Xã hội - 54 phút trước

Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.

Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng

Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều hộ dân dọc tuyến đường tỉnh 259, nối các xã ở miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đang phải sống chung với khói bụi, đường sá xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông do xe công trình hoạt động dày đặc.

Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay

Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Tử vi tuần mới từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ mang đến nhiều vận may cho bạn từ 22/12 đến 28/12/2025. Dưới đây là những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 4 giờ trước

Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc rét đậm đêm Noel và Tết Dương lịch 2026?

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc rét đậm đêm Noel và Tết Dương lịch 2026?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ một quyết định giao biên chế mới, hàng trăm giáo viên và nhân viên hợp đồng tại Nghệ An rơi vào cảnh dạy học không lương. Khi đơn vị hành chính thay đổi, quyền lợi người lao động lại bị 'bỏ quên'.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ nêu rõ thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công, trình Trung ương xem xét trong năm 2026.

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Giáo dục - 9 giờ trước

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích và dấu ấn cá nhân nổi bật, những gen Z còn cực nổi tiếng trên mạng xã hội trong năm 2025.

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Xem nhiều

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Ngọ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Ngọ năm 2026

Đời sống
Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Đời sống
Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này được quý nhân che chở, sống an nhàn đến già

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này được quý nhân che chở, sống an nhàn đến già

Đời sống
Tin sáng 23/12: Tin không khí lạnh mới nhất; người phụ nữ 'đã chết' 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Tin sáng 23/12: Tin không khí lạnh mới nhất; người phụ nữ 'đã chết' 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top