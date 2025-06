Tin sáng 25/6: 4 nhóm cán bộ, công chức cần tập trung giải quyết chế độ khi sắp xếp bộ máy; Kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ đại học bị nữ sinh tố có hành vi gạ gẫm

4 nhóm cán bộ, công chức cần tập trung giải quyết chế độ khi sắp xếp bộ máy

Ảnh minh hoạ

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 4177 ngày 23/6 hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ, thông tin trên Người lao động.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan tổ chức, đơn vị.

Trong đó, khi xem xét, giải quyết chế độ, chính sách cần tập trung giải quyết chính sách đối với các đối tượng sau: Còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; Không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; Sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ…

Cùng với đó, cần quan tâm giữ chân những cán bộ, công chức, viên chức còn từ 10 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được đơn xin nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì phải giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67).

Đồng thời, chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để kịp thời chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc. Trường hợp gặp khó khăn về nguồn kinh phí thì kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với những người đã có quyết định nghỉ theo chế độ trước ngày 30/6/2025 thì phải khẩn trương hoàn thành việc chi trả trước ngày 30/6/2025.

2 công nhân tử vong khi đang sửa đường dây điện

Vị trí nạn nhân tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, chiều 24/6, chị Phạm Thị Thắm (trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, em trai chị là anh Phạm Văn Đ. (SN 1990) cùng với 1 công nhân tại địa phương là Nguyễn Đăng H. (SN 1994) đã tử vong do bị điện giật.

Theo chị Thắm, sáng 23/6 công nhân Đ. và H. cùng thi công các hạng mục trong gói thầu "Sửa chữa lưới điện trung thế (bổ sung) 2025", đoạn chạy qua địa bàn huyện Văn Lâm.

Khoảng 10h, Đ. và H. xuống khu vực ruộng để gỡ rối đường dây điện thì bất ngờ bị điện giật. Cả 2 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó, nhưng đã tử vong.

"Nhận tin báo, gia đình tôi hết sức bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Để phục vụ sửa chữa đường dây, ngành điện đã thông báo cắt điện trên tuyến liên quan. Thế thì điện ở đâu ra khiến em tôi và đồng nghiệp mất mạng?" - lời chị Thắm.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức lấy lời khai nhân chứng, làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 16,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam.

Cường độ mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới 13 giờ ngày 25/6 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, vị trí 18,0 độ Vĩ Bắc - 113,1 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Bắc, mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa),

13 giờ ngày 26/6, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và có có khả năng mạnh thêm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, khu vực nguy hiểm là Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, cường độ suy yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Phát hiện một người tâm thần bị mất tích trong rừng ở Huế

Anh H.N.H. (giữa) mất tích nhiều ngày hiện đã ổn định sức khỏe và được người thân đón về nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/6, Công an TP Huế cho biết, lực lượng Công an xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc vừa kịp thời cứu giúp một người đàn ông bị bất tỉnh trong rừng sâu, sau đó hỗ trợ liên hệ gia đình đưa người này về quê an toàn, thông tin trên Lao Động.

Trước đó, ngày 23/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Lộc Điền phát hiện một người đàn ông trong tình trạng bất tỉnh, suy kiệt sức khỏe tại khu vực rừng thuộc thôn Bát Sơn.

Sau đó, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ sơ cứu ban đầu, đồng thời hỗ trợ y tế và đưa người này về trụ sở để tiếp tục chăm sóc.

Lực lượng chức năng xác định người gặp nạn là anh H.N.H. (SN 1998, trú tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Anh H. là người mắc bệnh tâm thần và đã bị mất tích trong thời gian dài, gia đình không rõ tung tích.

Công an xã Lộc Điền đã chủ động liên hệ với người thân của anh H. Ngay khi nhận được thông tin, bà Nguyễn Thị K.P. (mẹ của anh H.) từ Quảng Nam ra Huế để đón con về quê.

Sau đó, bà P. đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Lộc Điền.

18kg vàng thỏi bị bỏ lại bên đường

Lực lượng biên phòng phát hiện và thu giữ 18kg vàng thỏi tại khu vực biên giới. Ảnh: BĐBP

Ngày 24/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang đang phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện 18kg vàng thỏi bỏ lại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh, thông tin trên Vietnamnet.

Trước đó, vào ngày 15/6, lực lượng của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra tại khu vực đường mòn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia. Khi đến đoạn thuộc xã Biên Giới, huyện Châu Thành thì phát hiện 2 người có dấu hiệu khả nghi đang đi từ hướng Campuchia vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Thấy lực lượng chức năng, 2 người lập tức bỏ lại một túi đồ rồi bỏ chạy về hướng biên giới Campuchia.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đồ có 18 thỏi kim loại màu vàng không có ký hiệu, kích thước mỗi thỏi khoảng 11,5 x 5,1 cm, tổng trọng lượng 18 kg (nghi là vàng thỏi nhập lậu).

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, toàn bộ số kim loại màu vàng nói trên là vàng nguyên chất 99,99% (Au), chứa tạp chất bạc 0,01%.

Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Thành xác định giá trị số vàng trên khoảng hơn 51,4 tỷ đồng.

Kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ đại học bị nữ sinh tố có hành vi gạ gẫm, đụng chạm

Trường Đại học Vinh, nơi 2 cán bộ bị kỷ luật công tác.



Theo Người lao động, ngày 24/6, một cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Vinh (TP Vinh, Nghệ An), cho biết vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 2 cán bộ công tác tại nhà trường là ông Đ.X.Đ. - Chuyên viên, trợ lý quản lý sinh viên Trường sư phạm - và ông N.N.Q. - Chuyên viên, Trưởng bộ phận một cửa Phòng hành chính tổng hợp.

Trước đó, trên mạng xã hội lần lượt xuất hiện thông tin đăng tải của 2 nữ sinh Trường Đại học Vinh, tố cáo 2 cán bộ đang công tác tại trường này gạ gẫm, gửi ảnh nhạy cảm.

Một tài khoản Facebook cho biết bản thân là sinh viên K64 của Trường Đại học Vinh. Cuối học kỳ năm ngoái, nữ sinh bị kỷ luật trong học tập nên phải gặp ông Đ. (quản lý sinh viên khoa Sư phạm) để giải quyết. Sau đó, suốt một tháng, nữ sinh liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn gạ gẫm từ ông Đ..

Ngoài ra, một nữ sinh viên K65 cũng đăng tải nội dung lên nhóm Sinh viên trường Đại học Vinh tố cáo cán bộ tên Q. của nhà trường có hành vi gạ gẫm, cố tình đụng chạm vào người khi nữ sinh viên này đến xin công chứng học bạ tại nhà trường. Theo nữ sinh viên, hành vi của ông Q. là không thể chấp nhận được. Sau đó, Trường Đại học Vinh đã tạm đình chỉ công tác của ông Q. để xác minh, làm rõ sự việc.

Được biết, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời 2 nữ sinh viên liên quan lên làm việc, đồng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc. Kết quả cho thấy, hành động của ông Đ.X.Đ. và ông N.N.Q. gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hai cán bộ này cũng đã thành khẩn nhận lỗi và ý thức rất rõ việc làm không đúng của mình.

