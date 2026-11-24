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Chi tiết các ngày nghỉ lễ năm 2027

Từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm, hưởng nguyên lương. Trong đó bao gồm 1 ngày Tết dương lịch; 5 ngày Tết âm lịch; 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 1 ngày 30/4; 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5; 1 ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7); 2 ngày Quốc khánh (ngày 02/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau) và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đáng chú ý, trong năm 2027, một số dịp nghỉ lễ trùng hoặc liền kề ngày nghỉ cuối tuần, giúp người lao động có kỳ nghỉ kéo dài liên tục. VTC News đưa tin.

Dưới đây là thông tin chi tiết về từng dịp nghỉ lễ năm 2027.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027

Tết Dương lịch năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Do ngày nghỉ lễ liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần có thể nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1. Người lao động trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 4/1/2027.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Trong đó, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm. Năm 2027, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027 dương lịch. Do ngày nghỉ lễ liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 kéo dài 3 ngày, từ 16/4 đến hết 18/4. Người lao động trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 19/4/2027.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Năm 2027, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) rơi vào thứ Sáu, còn ngày Quốc tế Lao động (1/5) rơi vào thứ Bảy. Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Sáu (30/4) đến hết thứ Hai (3/5), bao gồm cả ngày nghỉ bù. Người lao động trở lại làm việc vào thứ Ba, ngày 4/5.

Lịch nghỉ Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7

Trong năm 2027, ngày 27/7 rơi vào thứ Ba. Vì vậy, người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định, không nối liền với ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2027

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần). Cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 6/9/2027.

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2027

Trong năm 2027, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 rơi vào thứ Tư. Do không trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 1 ngày và trở lại làm việc vào thứ Năm, ngày 25/11/2027.

Tài sản chung của vợ chồng bắt buộc phải ghi tên cả hai trên sổ đỏ

Sáng 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật được thông qua quy định rõ về nguyên tắc cấp và những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tiền Phong đưa tin.

Ảnh minh họa

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Luật nêu rõ, với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận; trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 1 giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Đáng lưu ý, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

“Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật”, luật được thông qua nêu rõ.

Học sinh lớp 5, 9, 12 dự kiến thi chung đề của Sở GD&ĐT tối đa 3 môn

Nội dung này nằm trong dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung do Bộ GD&ĐT gửi lấy ý kiến các Sở ngày 19/11. VTC News đưa tin.

Theo dự thảo, mỗi đợt kiểm tra chung, Sở GD&ĐT được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số. Các địa phương được khuyến khích ưu tiên những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông.

Việc tổ chức kiểm tra chung được kỳ vọng tạo thêm căn cứ để đối chiếu, phân tích kết quả học tập giữa các cơ sở giáo dục, qua đó góp phần hạn chế sự chênh lệch trong đánh giá học sinh. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong năm học này, Bộ khuyến khích các Sở lựa chọn môn Toán, Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Với môn Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ áp dụng đối với phần kiểm tra viết. Các kỹ năng còn lại do nhà trường tổ chức đánh giá.

Dự thảo yêu cầu ma trận và định dạng đề kiểm tra phải được công khai. Nội dung đề cần có tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời tránh những câu hỏi đánh đố học sinh.

Khu vực sắp mưa to đến rất to, trời rét đậm

Tờ Việt Nam Hàng Ngày dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Cùng với không khí lạnh, nhiều khu vực miền Trung được dự báo có mưa lớn trong những ngày tới.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng chú ý, từ tối 24 đến ngày 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Riêng đêm 25/11, khu vực này tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tổng lượng mưa tính từ tối 24 đến đêm 25/11 tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.