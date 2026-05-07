Tin sáng 7/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh; tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành

Miền Bắc đón không khí lạnh, một số nơi có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 8/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 7/5 Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: TL

Từ năm 2026, tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trên địa bàn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Theo Người lao động, chiều 6/5, Bộ GD-ĐT công bố số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi. Ngoài 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), Địa lý (448.725), Vật lý (389.630), Ngoại ngữ (347.455), Giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), Hoá học (253.966).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi. Thí sinh thi 4 môn trong đó Toán, Ngữ văn là bắt buộc, 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.

Với học sinh chưa tốt nghiệp THPT, công thức tính điểm xét tốt nghiệp gồm 50% từ điểm các môn thi; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi.

Tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột bạo hành ở TPHCM, theo Báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có những thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi N.G.K.

Theo bệnh viện, ngày 2/5, bé K được Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu. Bé được điều trị hồi sức tích cực.

Đến ngày 6/5, bé đã được ra phòng thường và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Bé đã vui hơn, đỡ khóc hơn và ăn uống bình thường.

Trước đó, vào chiều ngày 2/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TPHCM). Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an xác định cháu bé bị đánh đập tên N.G.K (SN 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp). Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (SN 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với cháu bé 2 tuổi.

Sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành thương tích nặng đang dần hồi phục. Ảnh: BV

Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương

Theo VTCNews, ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả triệt phá chuyên án, bắt giữ thành công kẻ thực hiện trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn phá két sắt, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, quê tại TP Hải Phòng).

Trước đó, ngày 21/1/2026, gia đình bà B.T.H. (sinh năm 1973, trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá hơn 259 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi lực lượng Công an đang truy tìm dấu vết, xác định nghi phạm thì tiếp tục xảy ra một vụ đột nhập tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Kẻ gian đã phá két sắt lấy đi số tiền, vàng là tài sản tích góp của gia đình chị L.T.L. (sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3) với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày đêm truy xét liên tục, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương, đến đêm 29/4/2026, lực lượng chức năng bắt giữ được Nguyễn Văn Sáng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng được xác định là tang vật của vụ án.

"Siêu trộm" Nguyễn Văn Sáng cùng số tang vật liên quan vụ án.

Mở rộng đấu tranh, kẻ này cho biết bản thân còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có một vụ trộm cắp xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh ngày 3/10/2025, chiếm đoạt 4,6 cây vàng trị giá hơn 574 triệu đồng cùng 18 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, y còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) trong năm 2025, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng 19 chỉ vàng và nhiều tài sản giá trị khác.



