Tin sáng 8/10: Không khí lạnh sắp kết thúc; Những loại xe nào bị cấm qua cầu Thăng Long từ 5h đến 22h?

Không khí lạnh kéo dài đến bao giờ, miền Bắc còn nắng nóng?

Thông tin trên VOV, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết từ hôm nay 8/10 đến ngày 15/10 cho thấy Bắc Bộ trong những ngày tới chủ yếu có đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi miền Bắc chủ yếu duy trì thời tiết ổn định, miền Trung được dự báo có nhiều đợt mưa đáng chú ý trong những ngày tới. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 9-10/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến ngày 11/10 . Đây là khu vực người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Tại Cao nguyên Trung Bộ, từ nay đến ngày 9/10 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sau đó, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, với hình thức mưa rào và dông rải rác. Ở Nam Bộ có khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kéo dài đến ngày 11/10. Sau thời kỳ này, mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa to. Các khu vực khác cũng có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và dông vào chiều tối.

Không khí lạnh yếu dần từ ngày 9/10 khiến thời tiết miền Bắc chuyển nhiều mây, nhiệt độ đêm và sáng tăng dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày có mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, tại những nơi được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.

Từ 9/10, những loại xe nào bị cấm qua cầu Thăng Long từ 5h đến 22h?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu.

Theo phương án mới, từ ngày 9/10 đến 10/11/2026, các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5h đến 22h hằng ngày.

Đáng chú ý, phương án tổ chức giao thông mới cũng bổ sung việc cấm ô tô trong giờ cao điểm từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Từ 9/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long, cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ lưu thông từ 5h đến 22h. (Ảnh Tuấn Anh)

Các phương tiện ô tô từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) có nhu cầu qua cầu Thăng Long sẽ được hướng dẫn đi theo lộ trình: đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Một thay đổi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân là xe buýt cũng bị cấm qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm.

Sau lệnh cấm thu quỹ lớp: Cần tách bạch tiền quỹ đã thu và việc tiếp tục sử dụng

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Luật sư Phạm Văn Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để thực hiện các khoản thu ngoài quy định; đồng thời không được tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ, ủng hộ cho nhà trường hoặc học sinh. Vì vậy, cần phân biệt rõ khoản tiền đã thu trước thời điểm Thông tư có hiệu lực với việc tiếp tục thu, quản lý và sử dụng tiền sau khi Thông tư có hiệu lực.

Đối với khoản tiền đã thu trước đó, không nên mặc nhiên kết luận toàn bộ phải hoàn trả, nhưng Ban đại diện cũng không được tự động tiếp tục sử dụng chỉ vì trước đó phụ huynh đã biểu quyết đồng ý. Cần kiểm tra thời điểm thu, mục đích thu, số tiền đã chi, số tiền còn lại và chứng từ thu – chi; sau đó công khai, minh bạch và thống nhất phương án xử lý với phụ huynh.

Theo luật sư, phụ huynh vẫn có thể có sự đóng góp tự nguyện cho một hoạt động cụ thể, nhưng phải bảo đảm đó là sự tự nguyện thực chất, không bình quân hóa thành khoản thu bắt buộc và không biến thành quỹ chung do Ban đại diện đứng ra thu, quản lý trái quy định. Trường hợp thanh toán một dịch vụ cụ thể, phụ huynh có thể thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định.

Trong thực tế, lớp có khá nhiều khoản chi phục vụ trực tiếp cho học sinh như thuê trang phục biểu diễn, phần thưởng khi các con tham gia thi đấu thể thao, văn nghệ, tổ chức một số hoạt động vào dịp lễ, Tết... Ảnh minh họa - AI.

Đối với số tiền quỹ cũ, Ban đại diện trước hết phải công khai số dư, các khoản đã chi, chứng từ và mục đích sử dụng ban đầu; không tự ý chuyển mục đích hoặc tiếp tục chi từ quỹ khi chưa xác định rõ căn cứ pháp lý. Sau khi rà soát quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT, cần thống nhất với phụ huynh phương án xử lý số tiền còn lại, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Luật sư Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh, việc 100% phụ huynh biểu quyết đồng ý đóng quỹ không khiến khoản thu đương nhiên trở thành hợp pháp. Về cách xử lý số tiền còn lại, luật sư cho rằng cần tách bạch hai vấn đề: khoản tiền được thu vào thời điểm nào và việc tiếp tục quản lý, sử dụng khoản tiền đó tại thời điểm hiện nay có phù hợp pháp luật hay không. Với số dư quỹ, Ban đại diện cần công khai thu – chi, xác định số tiền còn lại và thống nhất phương án xử lý với phụ huynh, bảo đảm tự nguyện, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Hà Nội bổ sung điểm bắn pháo hoa tại Hồ Văn Quán đêm 10/10

VTC News cho biết, theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 10/10.

Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt Hồ Tây, tạo nên "vũ điệu ánh sáng" ngoạn mục trên sóng nước.

Lý do 2 ô tô vượt đèn đỏ ở Ngã Tư Sở (Hà Nội) không bị phạt

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tình huống trên xảy ra khoảng 21h03 ngày 6/10 tại nút giao Ngã Tư Sở, Hà Nội. Hình ảnh từ camera ghi nhận một ô tô biển kiểm soát 30L-561.xx và một ô tô màu đen di chuyển qua vạch dừng khi đèn tín hiệu giao thông đang đỏ.

Việc các phương tiện này di chuyển qua vạch dừng diễn ra trong bối cảnh phía sau có xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên và làm nhiệm vụ. Các phương tiện phía trước đã chủ động di chuyển để tạo khoảng trống, nhường đường cho xe ưu tiên.

Hai ô tô tại nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) được xác định đã vượt qua vạch dừng khi đèn tín hiệu đang đỏ để nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ.

Theo Cục CSGT, với tình huống nêu trên, người điều khiển hai ô tô sẽ không bị xử phạt đối với hành vi vượt qua vạch dừng để nhường đường cho xe ưu tiên.

Đi ngược chiều, nữ tài xế đối diện mức phạt tới 20 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX

Thông tin trên VTV, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 6/10 thông tin, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục về việc xác minh, xử lý phản ánh của công dân trên ứng dụng VNeTraffic đối với lái xe ô tô mang biển kiểm soát 36B-374.21 đi ngược chiều trên đường Bạch Đằng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xác minh, làm việc với người điều khiển phương tiện.

Qua làm việc, chị H.T.H (sinh năm 1985, trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận vào lúc 7h02 ngày 5/10 đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36B-374.xx thực hiện hành vi "Đi ngược chiều của đường một chiều".

Nữ tài xế H.T.H đối diện mức phạt tới 20 triệu đồng do lỗi đi ngược chiều. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm trên, chị H bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.