Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăng

Cảnh báo khu vực mưa sáng 27/6

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ sáng 27/6, dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 120mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

5 tỉnh, thành nâng trợ cấp hưu trí

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật BHXH năm 2024 của Bộ Nội vụ, hiện có 5 tỉnh, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng/người/tháng, bao gồm: Hà Nội và TPHCM hỗ trợ 650.000 đồng/người/tháng; Hải Phòng và Quảng Ninh hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng - mức cao nhất cả nước; Tuyên Quang hỗ trợ 530.000 đồng/người/tháng.

Báo cáo cho biết công tác giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Đối với trợ cấp hưu trí xã hội, hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang được hưởng với tổng kinh phí gần 7.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo các chuyên gia, việc nâng mức trợ cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 100% người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Đáng chú ý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH đang đề xuất giao Chính phủ quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, thay vì 75 tuổi như hiện nay, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Khi đủ điều kiện cần thiết, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xuống dưới 70 tuổi.

Từ 1/7, người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà xã hội hưởng lãi suất vay 6,5%/năm

Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được áp lãi suất từ 6,5%/năm. Ảnh minh họa: VTC News

Ngân hàng Nhà nước mới đây gửi thông báo đến các ngân hàng về mức lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5%/năm.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Mức lãi suất cho vay áp dụng là 7,5%/năm.

Chính sách lãi suất ưu đãi được triển khai theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình thực hiện mức lãi suất nêu trên đối với các khoản vay đủ điều kiện.

Hiện có 9 ngân hàng tham gia chương trình gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Người trẻ dưới 35 tuổi có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại các dự án đủ điều kiện có thể liên hệ một trong các ngân hàng này để được tư vấn về điều kiện vay vốn, hồ sơ và thủ tục theo quy định.

Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030.

Người hưởng lương hưu tăng, người rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Tính đến hết quý I.2026, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là hơn 3,5 triệu người. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo dự thảo báo cáo Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, có hơn 175.700 người hưởng lương hưu trong năm 2025, tăng 93% so với năm trước.

Bộ Nội vụ cho biết số người nhận lương hưu của năm 2025 tăng cao chủ yếu là do phát sinh số người giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐCP).

Đây là 2 nghị định nổi bật về thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2025. Đặc biệt, chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP mang tính đột phá khi cho phép người lao động có thể nghỉ hưu trước đến 10 tuổi mà không bị giảm trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Tính đến hết quý I năm 2026, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là hơn 3,5 triệu người, tăng 3,01% so với số người hưởng năm 2024. Dự kiến đến hết năm nay, số người hưởng là hơn 3,54 triệu người.

Bên cạnh đó, có 21,554 triệu người tham gia BHXH, tính đến hết tháng 3, tăng 24.000 người so với năm trước. Trong đó, số người đóng BHXH bắt buộc là 19,016 triệu người; 2,538 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong đó, Luật BHXH năm 2024 đã bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đối với nhiều nhóm. Tính đến hết tháng 2, Bộ Nội vụ cho biết số người tham gia BHXH bắt buộc mới tăng lên gần 292.000 người gồm: 6.090 chủ hộ kinh doanh; 60.304 người quản lý, đại diện không hưởng lương; 22.679 dân quân thường trực; 22.822 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 150.000 người làm việc không trọn thời gian.

Tương ứng với số tiền thu BHXH là 110.888 tỉ đồng. 17.576 tỉ đồng là số tiền chậm đóng, trốn đóng tính lãi, chiếm 3,7% so với số tiền BHXH phải thu.

Số lượng người giải quyết BHXH một lần giảm mạnh. Nếu năm 2024, số người nhận BHXH một lần đã giảm 1,53% thì bước vào năm 2025 số người hưởng chính sách này giảm lên đến 24,43%. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm, tỉ lệ nhận BHXH một lần còn giảm mạnh hơn nữa.

Từ ngày 1/7, nhiều quyền lợi thai sản tăng

Lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng - tăng 1 tháng so với hiện nay. Ảnh minh họa

Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số năm 2025 và Nghị định 168/2026 có hiệu lực thi hành với nhiều chính sách mới về khuyến sinh, nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, nội dung đáng chú ý là lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng - tăng 1 tháng so với hiện nay; lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc - gấp đôi trước đây.

Theo các chuyên gia y tế, việc tăng thời gian nghỉ thai sản không chỉ giúp sản phụ phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ rối loạn trầm cảm sau sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Ngoài ra, chính sách này còn giúp duy trì, củng cố nguồn sữa mẹ, giúp giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ bú mẹ sang ăn dặm thuận lợi hơn. Việc người mẹ ở lâu hơn bên con cũng gia tăng sự gắn kết tình cảm mẫu tử, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển sức khỏe tâm thần của trẻ.

Ngoài việc được tăng thời gian nghỉ thai sản, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi còn được hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng/trường hợp khi sinh con từ ngày 1/7 trở đi.

Một chính sách mới khác đáng lưu ý của Luật Dân số 2025 là thời gian tới, phụ nữ mang thai được hỗ trợ khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh với đủ 4 bệnh cơ bản, gồm: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau, bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Trong khi đó, trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh với đủ 5 bệnh cơ bản, gồm: Suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bất thường tim bẩm sinh.

Các chính sách hỗ trợ nêu trên sẽ thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, từ ngày 1-7 đến 31-12-2026, áp dụng đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội; người dân tại thôn đặc biệt khó khăn; xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo. Từ ngày 1-1-2027, áp dụng cho tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế, tối đa 900.000 đồng/trường hợp; khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh sơ sinh tối đa 600.000 đồng/trường hợp.