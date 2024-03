Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai? GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa giông

Chiều nay (28/3), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc đang có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo, mưa xuất hiện khắp khu vực này và mở rộng đến Trung Trung Bộ.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên từ chiều tối nay đến sáng ngày mai (29/3), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ảnh minh họa

Chiều tối và tối các ngày 28 và 29/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong hôm nay, tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và một số nơi ở vùng núi phía Bắc đã xảy ra mưa đá kèm giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hoa màu hư hỏng...

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định sẽ tổ chức thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng Ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Lịch thi vào lớp 10.

Về hình thức thi, bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay sẽ gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7 đến ngày 12/7. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7 đến ngày 22/7.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Chiều 28/3, tại họp báo của UBND TP Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội quý I, Phó giám đốc Công an TP Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường.

Nạn nhân tại bệnh viện (Ảnh: NVCC).

Ông Tùng cho biết sau khi xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh (16 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) về tội Cố ý gây thương tích.

"Chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không", ông Tùng nói và cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin, nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp đánh nạn nhân.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội dẫn chứng một số thông tin cho rằng người đánh nạn nhân không phải Trương Văn Minh mà là bố của Minh. Ông Tùng khẳng định đây đều là những thông tin xấu độc. Cơ quan điều tra làm việc trên cơ sở điều tra rõ, bắt người phải có bằng chứng cụ thể.

"Công an thành phố đang giao cho đơn vị chức năng để truy bằng được người đăng thông tin xấu độc này, không để tin không chính thống lan truyền. Quy định của pháp luật hoàn toàn có căn cứ để xử lý những hành vi này", ông Tùng khẳng định.

Giá xăng tăng mạnh, lên sát 25.000 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (28/3).

Theo đó, giá xăng E5 tăng 410 đồng/lít, giá bán là 23.620 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít.

Ảnh minh họa

Trái lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập và cũng không chi Quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ trích lập với dầu mazut 300 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 21/3), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng.

Cụ thể, mỗi lít xăng tăng 720-740 đồng. Còn giá dầu hỏa và dầu diesel tăng từ 470-560 đồng/lít.

Bộ Tài chính vừa công bố số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết tháng 12/2023 còn tồn hơn 6.655 tỷ đồng.

Tồn dư của Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến nay có thể cao hơn con số báo cáo trên.

Quỹ tồn dư nhiều bởi trong 12 lần điều hành giá xăng dầu tính từ đầu năm đến ngày 21/3, Quỹ bình ổn đã không được chi đồng nào. Riêng mặt hàng dầu mazut bị trích lập quỹ liên tiếp, với tổng mức trích 1.200 đồng/kg.

Tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim

Chiều 28/3, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng ký quyết định khen thưởng chị Đặng Thị Hạ (29 tuổi), nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Nữ điều dưỡng đã cấp cứu ngừng tim cho bệnh nhân người Ấn Độ tại nhà hàng Bếp Trang (Sơn Trà, Đà Nẵng), giúp du khách thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ.

Sở Du lịch trân trọng và đánh giá cao hành động kịp thời cứu sống du khách Ấn Độ của chị Đặng Thị Hạ. Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, đồng thời có giá trị lan tỏa tinh thần mến khách của con người Việt Nam và điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách.

Vì vậy, Sở Du lịch TP Đà Nẵng có thư cảm ơn và quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch cho chị Đặng Thị Hạ.

Chiều nay, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng trên. Cầm trên tay giấy khen, chị Hạ nói cứu người là trách nhiệm của cô khi là nhân viên y tế. Chị cũng tự hào cũng vì bản thân được học, rèn luyện tại Bệnh viện Bạch Mai để kịp thời phản ứng nhanh cứu chữa người bệnh.

"Thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được bệnh nhân, không quan tâm họ là ai", nữ điều dưỡng Hạ nói.

Trước đó, tối 24/3, chị Đặng Thị Hạ có chuyến bay từ Đà Nẵng về lại Hà Nội sau chuyến du lịch, nhưng bị delay đến 0h. Trong thời gian chờ đến giờ ra sân bay, chị cùng bạn bè tranh thủ đi ăn tối tại nhà hàng ở Sơn Trà.

Khi đang dùng bữa, nữ điều dưỡng thấy một người nước ngoài bước đi loạng choạng, khó thở nên tới xem. Chị Hà lập tức bắt mạch, thấy da lạnh, đồng tử giãn, không thấy mạch, tiểu tiện không tự chủ, ngừng tuần hoàn.

Chị Hạ ép tim liên tục và sau 2 phút, bệnh nhân có mạch tim trở lại. Một điều dưỡng trong đoàn nhanh chóng gọi cấp cứu 115.